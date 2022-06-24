د. شريف عرفة يكتب: كلمة واحدة

لو طلبت منك أن تذكر أول كلمة تتبادر إلى ذهنك حين نتحدث عن «السعادة».. فماذا ستكون هذه الكلمة على وجه التحديد؟

أجرى العلماء هذه التجربة الطريفة والتي نشرت نتائجها في «جورنال أوف هايبنيس ستاديز».. حيت أحضروا مجموعة من المتطوعين من ثقافتين مختلفتين «أميركيون وكوريون»، وطلبوا منهم ذكر أول ثلاث كلمات تخطر ببالهم عندما يفكرون في السعادة.. وقاموا بعد ذلك بتقييم مدى سعادتهم في الحياة بشكل عام.. لمعرفة ما إذا كانت لهذه الكلمات التي قالوها، علاقة بمستوى سعادتهم أم لا!

هل تريد معرفة نتيجة هذه الدراسة؟ حسناً.. تأكد أولاً من إجابة السؤال كي تستفيد من النتيجة! ماذا يخطر ببالك حين تسمع كلمة السعادة؟

هل فعلت؟ حسناً.. في هذه الدراسة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانت عباراتهم مرتبطة بأهداف شخصية، كان سعادتهم أقل من غيرهم.. كمن يقولون مثلاً إن السعادة هي امتلاك شيء ما، أو تحقيق هدف ما.. في حين أن الأشخاص الذين ذكروا كلمة - مثل الحب - تعبر عن سعادة مرتبطة بأشخاص آخرين كالأسرة والأصدقاء.. كانت سعادتهم أكبر من غيرهم!

وهذه النتيجة ليست غريبة كما قد تبدو للبعض، لأن العمل من أجل إسعاد الآخرين هو البوابة الملكية لإسعاد النفس. التفاني والعمل من أجل مستقبل الأبناء أو إسعاد شريك الحياة أو عمل الخير لمساعدة الناس أو الإحساس بأن عملك يفيد المجتمع بشكل ما، كلها أشياء مبعثها الإحساس بالواجب، الذي يعتبره فيكتور فرانكل «مؤسس العلاج بالعنى» المصدر الحقيقي للسعادة في الحياة.. فمن يتفانى في هدف نبيل يتسق مع مهاراته وقيمه ورؤيته لما هو صواب، تأتيه السعادة ويقبل عليه النجاح حتى إن لم يقصد هذا.. يكفي أن تسير على هذا الطريق وستأتيك السعادة كأثر جانبي!

هناك تفسير آخر لكون السعادة مرتبطة بالناس لا بهدف أناني فردي.. فحسب دراسات عديدة لمارتن سليجمان وإد دينر، وجدوا أن الناس الأكثر سعادة في حياتهم، كانوا يشتركون في صفة واحدة هي وجود علاقة قوية - على الأقل - في حياتهم.. لذا خلصوا أن الحياة الاجتماعية شرط أساسي للسعادة، لأنها توفر الدعم النفسي الكافي لمقاوم صعوبات الحياة، وتوفر معيناً لا ينضب للمشاعر الإيجابية ومقاومة الوحدة.. من يحب الناس يحبونه.. من يقبل على الناس يقبلون عليه.. من يساعد الناس بصدق يستثمر في رأس ماله الاجتماعي بزيادة رصيده من حب الناس..

في الحقيقة، الأشخاص الاجتماعيون أكثر سعادة من الانطوائيين، حسب دراسات حديثة لأنماط الشخصية.. ما يدعو الانطوائيين لتعمد الخروج من منطقة راحتهم النفسية وإجبار نفسهم على الخروج مع الأصدقاء أو مع أفراد الأسرة، ليكتشفوا أن هذا النشاط سوف يحقق لهم سعادة لم يكونوا يتوقعونها!

امنح السعادة للآخرين فهي - كما تقول الحكمة- كنور الشمعة.. لن يخفت حين تشعل ألف شمعة أخرى، بل يزيد.