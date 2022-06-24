السبت 25 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
هل الميكروبات ضرورية جداً لصحتك؟.. خبراء يكشفون
هل الميكروبات ضرورية جداً لصحتك؟.. خبراء يكشفون
24 يونيو 2022 18:22

يؤكد الخبراء على أن وجود البكتيريا والفيروسات والطفيليات في أمعائك، ضرورية جداً لصحتك.
 
وقالت الباحثة إليزابيث كوروين، إن الميكروبيوم، وهو مجموعة الميكروبات التي تعيش داخل أمعائك، يعتبر واحد من مسببات الصحة الجيدة.

وأوضحت أنه يؤثر على جهاز المناعة ويساعد على امتصاص فيتامينات مهمة في أمعائنا.

ولفتت كوروين إلى أن أمعاء الجميع قابلة للتسريب إلى حد ما، لكن أحشاء بعض الناس أكثر قابلية للتسريب من غيرها.

وأضافت أنه في حال تسربت الكائنات الحية الدقيقة الصحية والمفيدة من أمعائك، فلا بأس بذلك، ولكن إذا تم بتسريب المزيد منها، فسوف تنشط الخلايا المناعية، مما قد يتسبب في حدوث التهاب. 

من جانبها، قالت الأستاذة في قسم العدوى والمناعة وطب الجهاز التنفسي بجامعة مانشستر في المملكة المتحدة، شينا كروكشانك: إن هذه الكائنات الحية تقضي على مسببات الأمراض السيئة، وتساعد بعض الأدوية على العمل بشكل أفضل.

وأضافت: إن العناية بالميكروبيوم الخاصة بك يمكن أن يساعدك في العديد من الحالات، بما في ذلك الحساسية والربو وأمراض المناعة الذاتية بحسب سكاي نيوز العربية.

وأكملت كروكشانك قائلة: إنها قلقة بشأن الميكروبيومات للأشخاص الذين يحدون من طعامهم، إما بسبب اتباع نظام غذائي مقيد أو لأنهم يعتمدون على أطعمة غنية بالدهون.

وأضافت: "إذا كان لديك نظام غذائي متنوع يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات، فهذا يمنحك المزيد في طريقك نحو الحصول على صحة جيدة".

المصدر: وكالات
الفيروسات
البكتيريا
الميكروبات
آخر الأخبار
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
اليوم 02:01
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
الإمارات
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
اليوم 02:01
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة دولفين للطاقة (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية في قطاع الطاقة
اليوم 02:01
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
اليوم 02:01
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
الإمارات
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©