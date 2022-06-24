السبت 25 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«مرصد الشارقة» يرصد شُعيرة مغناطيسية على سطح الشمس
«مرصد الشارقة» يرصد شُعيرة مغناطيسية على سطح الشمس
24 يونيو 2022 13:24

الشارقة (الاتحاد) - تمكن فريق مرصد الشارقة البصري بأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة من رصد شُعيرة مغناطيسية بحجم كبير ونادر، ظهرت على سطح الشمس يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بواسطة استخدام التلسكوب الكاسر ذي القطر 105 ملم، والمخصص لرصد الشمس والمزود بفلتر هيدروجين ألفا، حيث يمكن أن يؤدي انفجار الشعيرة المغناطيسية على سطح الشمس إلى انبعاث كتلي اكليلي، وهي عبارة عن سحابة من الغاز المتأين، تنطلق من الشمس نحو الفضاء، وإذا اتجهت نحو الأرض فإنها ستعمل على ظهور أضواء الشفق القطبي عند وصولها.

الفلك
الشارقة
الشمس
آخر الأخبار
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
اليوم 02:01
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
الإمارات
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
اليوم 02:01
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة دولفين للطاقة (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية في قطاع الطاقة
اليوم 02:01
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
اليوم 02:01
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
الإمارات
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©