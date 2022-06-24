السبت 25 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
أم نسيت طفلها بالسيارة فوقعت الكارثة
أم نسيت طفلها بالسيارة فوقعت الكارثة
24 يونيو 2022 12:16

تركت أم أميركية في ولاية تكساس ابنها البالغ من العمر (5 سنوات)، داخل سيارتها الفاخرة لمدة تراوحت بين ساعتين و3 ساعات.
 
وعندما عادة أماندا مينز (36 عاما) إلى السيارة وجدت ابنها تريس قد فارق الحياة، متأثرا بحرارة الطقس الهائلة بينما كان حبيس السيارة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحادثة وقعت، الاثنين الماضي، عندما بلغت درجة الحرارة في تكساس 37 درجة مئوية.

ويعتقد المحققون أن الأم بكل بساطة نسيت أن ابنها كان لا يزال في السيارة، بينما دخلت هي منزلها في هيوستن، حيث كانت تجري الاستعداد لتنظيم حفل عيد ميلاد أخته البالغة من العمر 8 سنوات. 

لكن عندما أدركت الأم الخطأ الفادح الذي ارتكبته، كان الأوان قد فات، فابنها قد تعرض لضربة شمس قوية، توفي على إثرها.

ولم يتم حتى الآن توجيه تهمة الإهمال الجسيم إلى الأم، رغم أن الشرطة تقول إنها لا تزال تحقق في الأمر.

وكان الطفل يعيش مع والدته بعد انفصاله عن والده، لكنه قضى مع الأخير يوم الأب الذي يحتفل فيه بأميركا في 19 يونيو الجاري، قبل أن يعود إلى منزل والدته، حيث توفي في اليوم التالي بحسب سكاي نيوز العربية.

ويقول الوالد المفجوع بابنه، إنه يحتاج إلى إجابات بشأن أسئلة حادثة وفاة ابنه، لكنه لن يتسرع بالاستنتاجات أو يطلب توجيه التهم إلى طليقته.

ويذكر محاميه أن آخر شيء يريده موكله هو أن تعاقب طليقته جنائيا، فلديها ما يكفيها الآن.

المصدر: وكالات
السيارة الكهربائية
أميركا
آخر الأخبار
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
اليوم 02:01
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
الإمارات
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
اليوم 02:01
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة دولفين للطاقة (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية في قطاع الطاقة
اليوم 02:01
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
اليوم 02:01
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
الإمارات
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©