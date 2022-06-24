نفوق عدد من السلاحف والدلافين قبالة سواحل غواتيمالا

عُثر الخميس على ما لا يقل عن 65 سلحفاة و14 دلفيناً وحيوانات بحرية أخرى نافقةً على سواحل غواتيمالا على المحيط الهادئ ما استدعى فتح تحقيق للاشتباه في احتمال أن يكون التلوث وراء نفوقها.

وأشار المجلس الوطني للمناطق المحمية لوكالة فرانس برس إلى أنّ "عدد السلاحف النافقة التي أحصيت يبلغ في المجموع 65 سلحفاة، معظمها من نوع لجأة ردلي الزيتونية، بالإضافة إلى 14 دلفيناً".

وعُثر على جيف هذه الحيوانات بين الاثنين والأربعاء.

وقد يكون هطول أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة أحد العوامل التي أدت إلى هذا النفوق، إذ من شأنها نقل بعض النفايات السامة من الأرض إلى البحر، ما يؤثر على الحيوانات البحرية.

وأضافت المنظمة التي أمرت بإجراء تشريح للجيف بهدف تحديد سبب نفوق الحيوانات "يُشتبه من ناحية أخرى في أنشطة الصيد غير الشرعية التي تشهد تطوراً كبيراً".