السبت 25 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
أمازون تطور برنامجاً مبتكراً لتقليد الأصوات
أمازون تطور برنامجاً مبتكراً لتقليد الأصوات
24 يونيو 2022 11:41

طورت شركة أمازون برنامجاً يمكنه تعلم تقليد صوت الشخص في أقل من دقيقة واحدة، على الرغم من أن الشركة عملاق التكنولوجيا أثارت أيضا انتقادات لقيام الشركة بتقديم البرنامج على إنه وسيلة لتقليد أصوات الأقارب المتوفين.

وعرضت الشركة البرنامج خلال حدث عبر فيديو للمساعد الصوتي "أليكسا" يقرأ قصة " ساحر أوز" لصبي صغير باستخدام صوت جدته.

وأشار روهيت براساد، رئيس أبحاث أليكسا، عند عرض الفيديو إلى حقيقة أن العديد من الأشخاص فقدوا أحباءهم أثناء جائحة كورونا.

وشدد براساد لاحقا أن الجدة في العرض كانت لا تزال على قيد الحياة خلال مقابلة مع موقع "تك كرانش"عبر الانترنت.وقال: "لم يكن الأمر يتعلق بجدة ميتة".

وحقيقة أن البرنامج يمكنه تقليد الصوت باستخدام مقدار قليل من البيانات- في أقل من دقيقة من الكلام- هو الاختراق التكنولوجي الذي تروج له أمازون.

وفي السابق، كان يتعين قراءة عدة ساعات من النص بصوت عال لتمكين البرنامج من محاكاة الصوت بدقة. وهذه التكنولوجيا في طور التجربة في الوقت الراهن ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستتاح للعملاء يوما ما 
أم لا.

 

المصدر: آ ف ب
أمازون
فرز الأصوات
الأصوات
آخر الأخبار
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
اليوم 02:01
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
الإمارات
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
اليوم 02:01
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة دولفين للطاقة (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية في قطاع الطاقة
اليوم 02:01
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
اليوم 02:01
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
الإمارات
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©