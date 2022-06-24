السبت 25 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
لقاحات كورونا انقذت حياة 20 مليوناً خلال عام
عامل رعاية صحية يعطي جرعة من لقاح كورونا في جوهانسبرج
24 يونيو 2022 07:36

كشفت تقديرات حديثة أنه تم إنقاذ حياة حوالي 20 مليون شخص حول العالم بفضل تلقيهم جرعات اللقاح المضاد 
لكوفيد19- في العام الأول من برنامج اللقاح.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه تم إعطاء أول جرعة لقاح مضاد لكوفيد19- على الإطلاق خارج إطار التجارب السريرية في بريطانيا إلى الجدة ماجي كينان في 8 ديسمبر 2020.

وبدأ الخبراء في تقدير التأثير في العام الذي أعقب تلقيها اللقاح من خلال تقييم المعلومات عبر 185 دولة.

واستنتج الباحثون، بقيادة أكاديميين في إمبريال كوليدج لندن، أنه تم منع حدوث المزيد من حالات الوفاة في الدول الغنية، حيث تم إنقاذ ما يقدر بنحو 2ر12 مليون شخص في الدول ذات الدخل المرتفع والأعلى من المتوسط.

وتشير التقديرات إلى أن 66% على الأقل من سكان العالم قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

ويشير البحث الجديد إلى أنه تم تجنب وفاة 8ر19 مليون شخص بشكل عام في العام الأول بعد إعطاء اللقاحات.

ويشير البحث، الذي نشرته مجلة " لانسيت انفكشيوس ديزيز"، إلى أنه كان من الممكن منع 600 ألف حالة وفاة أخرى إذا تم تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40 % من السكان في كل دولة بحلول نهاية عام2021.

المصدر: د ب أ
لقاح كورونا
كورونا
كوفيد 19
آخر الأخبار
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
اليوم 02:01
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
الإمارات
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
اليوم 02:01
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة دولفين للطاقة (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية في قطاع الطاقة
اليوم 02:01
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
اليوم 02:01
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
الإمارات
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©