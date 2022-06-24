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مخاطر ترك الضوء في الغرفة أثناء النوم
تعبيرية
24 يونيو 2022 07:24

يرغب البعض بإبقاء الأنوار أثناء النوم، فيما يتوجّه آخرون للتعتيم تماماً. إلا أن دراسة جديدة أتت بخبر صعب على أصحاب الرأي الأخير، حيث أوضح فيليس زي رئيس طب النوم في كلية الطب بجامعة نورث وسترن، أن التعرض لأي كمية من الضوء أثناء فترة النوم مرتبط بأمراض خطيرة.


وأفاد بأن هذه العادة قد تسبب ارتفاع معدل انتشار مرض السكري، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن من الرجال والنساء.


وتابع أن على الناس بذل كل الجهود لتجنب أو تقليل كمية الضوء التي يتعرضون لها أثناء النوم، بحسب "سي إن إن". 

كذلك أوضح أن كبار السن الذين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية عليهم الخطر الأكبر، مشددا على أن قياس كمية الضوء التي يتعرض لها الشخص بجهاز استشعار على جسده مقارنة بنشاط نومه واستيقاظه على مدار 24 ساعة هو محور الدراسة.

يشار إلى أن زي كان أشرف على دراسة حول هذا الموضوع، وتبيّن أن النوم ليلة واحدة فقط مع وجود ضوء خافت، أدى إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ومعدل ضربات القلب لدى الشباب أثناء التجربة.

كما نقلت النتائج أن معدل ضربات القلب المرتفع ليلا هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب في المستقبل، في حين أن مستويات السكر المرتفعة في الدم هي علامة على مقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

 
 

المصدر: وكالات
السكري
الضوء الاصطناعي
الغرفة
النوم
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