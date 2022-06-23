جريمة قتل طالبة داخل جامعة تهز الشارع الأردني

توفيت طالبة جامعية في الأردن، اليوم الخميس، بعد إصابتها بعيارات نارية من قبل مجهول داخل جامعتها في العاصمة عمان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر أمني: «أطلق أحد الأشخاص عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمالي العاصمة، ونتج عن ذلك إصابتها، وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة».

وأضاف المصدر أن الفتاة «ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، ولاذ الفاعل بالفرار».

وبوشرت التحقيقات لتحديد هوية الفاعل، وإلقاء القبض عليه.

وقالت الوكالة نقلا عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن التحقيق في القضية مستمر، وإن «البحث عن القاتل ما زال مستمرا».

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الطالبة تدعى إيمان ارشيد، وأن والدها مفيد ارشيد أوصلها اليوم صباحا إلى الجامعة لأداء الامتحان.

وأضاف أنها اتصلت به هاتفيا «عند الساعة العاشرة وأبلغته بإنهاء امتحانها، فأخبرها بأن شقيقها سيكون عندها بعد نصف ساعة».

بعد ذلك، تلقى اتصالا هاتفيا أبلغ فيه أن ابنته في المستشفى وتوجه إليها على الفور، فوجدها قد فارقت الحياة.

وأوضحت وسائل إعلام أن الطالبة أصيبت بست رصاصات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي