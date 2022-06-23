فيينا.. مدينة «الحياة الجيدة»

باريس (أ ف ب)

حلّت مدينة فيينا في صدارة تصنيف أفضل مدينة لجودة العيش، مستعيدة اللقب الذي حصلت عليه عامي 2018 و2019.. وحصلت فيينا للمرة الثالثة على هذا اللقب بنتيجة التصنيف الذي تعدّه «ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت»، وهي وحدة المعلومات التابعة لمجلّة «ذي إيكونوميست» الإنجليزية. وخلفت العاصمة النمسوية في المرتبة الأولى مدينة أوكلاند النيوزيلندية التي تراجعت 33 مركزاً بفعل تمديد إجراءات الحجر الصحية.

وأعطيت فيينا العلامة القصوى وهي مئة من مئة استناداً إلى الاستقرار فيها، وعلى ما توفره من إمكانات للعلم والطبابة، وكذلك على نوعية بناها التحتية. واعتُبرت العوامل الثقافية والبيئية أيضاً مثالية.