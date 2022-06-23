الجمعة 24 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
مردوخ وجيري هول يعتزمان الطلاق
مردوخ وجيري هول يعتزمان الطلاق
24 يونيو 2022 01:15

نيويورك (أ ف ب) 

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن قطب الإعلام روبرت مردوخ البالغ 91 عاماً وزوجته الرابعة عارضة الأزياء الأميركية جيري هول يعتزمان الطلاق، مؤكدة أن لا عواقب لهذه الخطوة على إمبراطوريته الإعلامية الدولية «نيوزكورب».
وكان مردوخ الذي تقدر مجلة «فوربس» ثروته بـ 17 مليار دولار وهول تزوجا خلال مارس 2016 في لندن.
وأحدث روبرت مردوخ تحولاً في وسائل الإعلام الأنغلو ساكسونية باعتماده في تلك التابعة له أسلوب الإثارة، وجعلها معبّرة عن التوجهات المحافظة القريبة من الشعبوية، فأيّد مثلاً خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

نيوز كورب
نيويورك تايمز
آخر الأخبار
تطوير مجمع مدينة «مصدر» الجديد
الاقتصادي
تطوير مجمع مدينة «مصدر» الجديد
اليوم 15:07
«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية
الاقتصادي
«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية
اليوم 15:05
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
الرياضي
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
اليوم 15:00
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
دنيا
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
اليوم 14:53
الكرملين: شحنات الأسلحة لأوكرانيا «تهدد الأمن» الأوروبي
عربي ودولي
الكرملين يعلق على ترشيح أوكرانيا ومولدافيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©