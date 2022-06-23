مردوخ وجيري هول يعتزمان الطلاق

نيويورك (أ ف ب)

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن قطب الإعلام روبرت مردوخ البالغ 91 عاماً وزوجته الرابعة عارضة الأزياء الأميركية جيري هول يعتزمان الطلاق، مؤكدة أن لا عواقب لهذه الخطوة على إمبراطوريته الإعلامية الدولية «نيوزكورب».

وكان مردوخ الذي تقدر مجلة «فوربس» ثروته بـ 17 مليار دولار وهول تزوجا خلال مارس 2016 في لندن.

وأحدث روبرت مردوخ تحولاً في وسائل الإعلام الأنغلو ساكسونية باعتماده في تلك التابعة له أسلوب الإثارة، وجعلها معبّرة عن التوجهات المحافظة القريبة من الشعبوية، فأيّد مثلاً خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.