تحويل «ميني كوبر» الكلاسيكية إلى سيارة كهربائية

روما (د ب أ)

تعتبر السيارة الكلاسيكية الصغيرة ميني كوبر أساساً مثالياً لإنتاج سيارة كهربائية، وهذا هو ما أدركه مركز إيطالي لتجديد السيارات وتطويرها فاختار سيارة ميني كوبر لتحويلها إلى سيارة كهربائية بالكامل.

وذكر مركز أنزوم أوتوموتيف الإيطالي أنه استبدل محركاً كهربائياً بقدرة 45 كيلووات بمحرك الوقود التقليدي في السيارة، مع تزويدها ببطارية بقدرة 14 كيلووات، وهو ما يتيح للسيارة قطع مسافة 140 كيلومتراً قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.

وبهذا انضمت ميني كوبر إلى قائمة السيارات الكلاسيكية التي تم تحويلها إلى سيارات كهربائية مثل فيات 500 وبيتلز وفيراري ورولز رويس.