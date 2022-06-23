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ما سر شباب جورج كلوني؟
جورج كلوني
24 يونيو 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

يتساءل الجمهور عن سر حفاظ الممثل الأميركي جورج كلوني على جاذبيته وكامل أناقته ونشاطه الدائم حتى بعد بلوغه 61 عاماً. نشر موقع Eat This الأميركي أن سبب المظهر الأكثر شباباً لكلوني يعود إلى أنه يتبع وزوجته أمل علم الدين المحامية الإنجليزية لبنانية الأصل، نظاماً غذائياً يسمى «حمية المنطقة الزرقاء»، ولديهما طباخ إيطالي. وترتكز حميتهما وتوأمهما ألكسندر وإيلا (5 أعوام) على تناول بيتزا المارغريتا وسلطة الجرجير والسوشي والمأكولات اللبنانية والهندية والريزوتو والسلمون والأرز والطماطم وجبن الريكوتا مع التوت.
ويرى كلوني أن الجلوس مع الأسرة يعزز الحالة النفسية ويؤدي إلى ممارسات أكثر صحة، يضمن الظهور أصغر سناً.

جورج كلوني
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