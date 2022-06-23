أروع منحوتات «التوبياري» في العالم

ترجمة: عزة يوسف

«التوبياري» فن قص وتشكيل الأشجار، والبستنة الذكية لنحت أوراق النباتات والشجيرات على أشكال حيوانات أو أشكال هندسية. وذكر موقع Stars Insider البريطاني بعض الأمثلة المدهشة لبراعة الزينة الخضراء.

إنجلترا

تم إنشاء حديقة التوبياري «ليفنز هول» في مقاطعة كمبريا على أيدي البستاني الفرنسي غيلوم بومونت بين عامي 1689 و1712، وعلى النسق نفسه، منزل «لانهيدروك» في كورنوال.

فرنسا

حديقة «شاتو دو ماركويساك» تعود إلى القرن السابع عشر الميلادي، وتُعتبر السبب الرئيس الذي يدفع الكثيرين لزيارة بلدة دوردوني.

الإكوادور

في مدينة تولكان، تضم مقبرة «غاردن سيمتري» أكثر من 100 منحوتة طبيعية تشمل أشكال حيوانات إبداعية مصطفة على جانب واحد.

إسبانيا

في متحف غوغنهايم في بلباو، يقابل الزوار جرواً أخضر عملاقاً من تصميم الفنان الأميركي جيف كونز.

روسيا

في المتنزه المركزي للثقافة في مدينة كالوغا، يوجد العديد من الدببة الخضراء من إبداعات فن «التوبياري».

أميركا

يحب الأطفال استكشاف حديقة «غرين أنيمال» في رود آيلاند، وهي أكثر حديقة حيوانات صديقة للبيئة في العالم.

إيطاليا

حديقة المفاجآت «فيل لانت» تقع بالقرب من فيتيربو، تحوطها تحويطات مربعة عالية، وتم نحت مركزها وتشكيله بأنماط زخرفية حول النوافير الصغيرة.

سنغافورة

يمكن للمسافرين من مطار «جويل شانغي» استكشاف مجمع ترفيهي مستوحى من الطبيعة يتضمن ممشى «توبياري» مبهر، فيه أنواع من المنحوتات الغريبة.

تايلاند

تضم حديقة «سوان لوانج راما» النباتية المليئة بالزهور في بانكوك حديقة «توبياري» رائعة تُصان بعناية وبصفة منتظمة.

التشيك

تم التصويت على كروميشريش كأجمل مدينة في جمهورية التشيك، حيث تشتهر القلعة المعروفة في المدينة بحديقة الزهور الأصلية والمزخرفة.

البرتغال

تُعتبر الحدائق النباتية من أشهر مناطق الجذب للزوار في جزيرة ماديرا الأطلسية، والتي تتميز بأشكال «توبياري» مميزة.