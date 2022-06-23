شابة محتجزة تستعين بتطبيق لتوصيل الطعام لإبلاغ الشرطة

حررت شرطة نيويورك شابة كانت محتجزة إثر إرسالها نداء استغاثة عبر تطبيق لطلب الوجبات عبر الإنترنت، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وأفادت قناة "دبليو ايه بي سي" المحلية، نقلاً عن السلطات، أن المرأة، البالغة 24 عاما، كانت ممنوعة من استخدام هاتفها إثر تعرضها للاعتداء على يد رجل يبلغ 32 عاما.

لم تتمكن من استعادة هاتفها سوى بعدما طلبت من المعتدي أن تستعمل الهاتف لطلب الطعام من خلال تطبيق لتوصيل الطعام.

وبحدود الساعة الخامسة من صباح الأحد، طلبت الشابة شطيرة برغر إضافة إلى ساندويتش من مقهى مجاور. وفي خانة تعليمات التوصيل داخل التطبيق، كتبت الشابة كلمات قليلة جاء فيها "من فضلكم اتصلوا بالشرطة (...). افعلوا ذلك بتكتم من فضلكم".

كما طلبت حضور شرطيين أثناء التسليم، بحسب نسخة من إيصال الدفع حصلت عليها قناة "دبليو ايه بي سي".

وقالت أليس بيرميجو الشريكة في ملكية المطعم للقناة إن عمال المطعم "رأوا المذكرة في الطلب واتصلوا بزوجي"، مضيفة "سألوه: ماذا نفعل؟ فأجاب: اتصلوا بالشرطة".

توجهت الشرطة إلى العنوان المشار إليه في منطقة برونكس، وألقت القبض على الرجل الذي تعرفت عليه الضحية عبر الإنترنت، بحسب قناة "سي ان ان" التفزيونية الأميركية.

يواجه الرجل الثلاثيني تهمة الاعتداء الجنسي والانتهاك، بحسب وثيقة للشرطة نقلتها القناة نفسها.

وأشارت "سي ان ان" إلى أن المشتبه به متورط أيضا في اعتداء آخر قبل أربعة أيام، وهو ملاحق في هذه القضية.

المصدر: آ ف ب