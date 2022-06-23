وفد من صنّاع الأفلام بالهند يزور مواقع الإنتاج في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت لجنة أبوظبي للأفلام، 19 من ألمع مخرجي ومنتجي الأفلام ومدراء مواقع التصوير من بوليوود في جولة شملت عدداً من أبرز المعالم ومواقع التصوير التي تحتضنها مدينة أبوظبي.

جاءت هذه الجولة بالتعاون مع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، في خطوة تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقة بين السينما الهندية ولجنة أبوظبي للأفلام.

وتضمنت الجولة، التي تهدف إلى توطيد التعاون المستقبلي بين الطرفين في مجال الأفلام والمسلسلات التلفزيونية في أبوظبي، زيارة أبرز مواقع الإنتاج في الإمارة مثل استوديوهات twofour54 ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وأشهر وجهات أبوظبي مثل متحف اللوفر أبوظبي وفندق قصر الإمارات، الذي استضاف إنتاجات ضخمة، وعدداً من أبرز وجهات جزيرة ياس بما فيها «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«وارنر براذرز أبوظبي».

وقال هانز فرايكن، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: تعد جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي إحدى أكبر الفعاليات السنوية على مستوى قطاع صناعة الأفلام من منطقة جنوبي آسيا، ويسعدنا أن نحتفي بالعلاقة الوطيدة والطويلة الأمد بين أبوظبي والهند عبر استضافة وفد الأكاديمية في الإمارة. ولطالما جذبت أبوظبي أنظار منتجي هوليوود وبوليوود بصفتها موقع تصوير رئيس للعديد من الأفلام، وأتاحت لنا هذه الجولة استعراض مرافق الإنتاج المميزة ومواقع التصوير الأمثل للأفلام. ونتطلع إلى مواصلة التعاون المشترك مع أقراننا في السينما الهندية عبر مشاريع الإنتاج والفعاليات والمبادرات الطموحة، بينما نواصل تطوير منظومة صناعة الأفلام في أبوظبي وبناء علاقات طويلة الأمد لاستقطاب أفضل الإنتاجات من حول العالم.

وقالت نورين خان، نائب رئيس جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي: يكمن الهدف الرئيس من استضافة الحفل في وجهة عالمية في تعزيز علاقات الصناعة الإبداعية بين الطرفين وتوفير فرص أكبر لاستقطاب المزيد من إنتاجات بوليوود، وهو ما يُعد ضمن أبرز أولويات استراتيجية الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي وأهدافها. وقد سعدنا جداً بالعمل مع لجنة أبوظبي للأفلام وفريقها الطموح الذي يعمل بدأب على تعزيز مكانة أبوظبي ضمن أفضل مواقع التصوير في العالم.

وضم الوفد عدداً من رواد صناعة السينما الهندية مثل راميش توراني، أنوراغ باسو، تاني باسو، فيشنو فرادان، أريجيت (روني) لاهيري، وشيل كومار، ماهيش راماناثان، نيشانت بيتي، شيباشيش ساركار، أنيرودا روي شودري، فيشنو فرادان إندوري، بريندا إندوري، أنيس بازمي، جيانتيلال جادا، ريشما كاداكي، شيام سوندار، وفيراف ساركاري.

وقال راميش توراني، منتج فيلم «سباق 3» الذي صوِِّر في مدينة أبوظبي: أحب مواقع التصوير التي تقدمها أبوظبي، جامع الشيخ زايد الكبير و«اللوفر أبوظبي» و«قصر الإمارات»، فهي تُعد وجهات رائعة. وأنا بالتأكيد سأعود إلى هنا مرات أخرى، وخصوصاً مع تسهيلات التصوير التي تقدمها الإمارة. وسنقوم بإنتاج فيلمين أو3 أفلام العام المقبل وسنأتي حتماً إلى أبوظبي مرة ثانية.

وقال الكاتب والمخرج الشهير أنوراج باسو: أعتقد أن صنّاع الأفلام الذين زاروا أبوظبي وتعرّفوا على مواقع التصوير فيها سيترقّبون ما هو العمل التالي الذي سيتم تصويره في الإمارة. أحب استوديوهات التصوير التي تقدمها أبوظبي، وأعتقد أن أهم ما يميزها هو أنك تستطيع توفير أي بيئة تصوير تحتاجها. أعتقد بأنني سأعود وأؤسِّس موقع تصوير هنا.

يُذكر أن أبوظبي استضافت النسخة 22 من حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي لأول مرة، والتي تمتد على مدار أسبوع كامل حافل بعروض الأفلام وورش العمل وعروض الأداء التي سبقت حفل توزيع الجوائز. وتواصل أبوظبي بروزها كإحدى أكثر الوجهات استقطاباً لصنّاع الأفلام من بوليوود، مع تصوير أكثر من 130 إنتاجاً من هوليوود وبوليوود والمنطقة خلال السنوات العشر الماضية، وكذلك عقب التعاون الناجح مع بوليوود في أفلام مثل «بانتي أور بابلي 2»، و«تايجر زيندا هاي»، و«بهارات»، و«بيبي»، و«ديشوم»، و«سباق 3»، و«بانغ بانغ».

وتعمل الإمارة على تسريع نمو الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال استراتيجية استثمارية تبلغ قيمتها 30 مليار درهم إماراتي، وتُعد لجنة أبوظبي للأفلام بمثابة الجهة الداعمة والمطورة لصناعة الأفلام والتلفزة المزدهرة، مع تنفيذ العديد من المشاريع والأعمال المتميزة في المستقبل. وتقدم لجنة أبوظبي للأفلام خدمات إنتاج متكاملة، بما في ذلك المساعدة ضمن مواقع التصوير والسفر والإقامة وإدارة الإنتاج. كما يمكن للإنتاجات المؤهلة الاستفادة من استرداد نقدي بقيمة 30% على مصاريف الإنتاج في أبوظبي.