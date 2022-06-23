"الثقافة والسياحة" تفتح باب التسجيل في "أجيال السياحة"

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي فتح باب التسجيل في برنامجها الصيفي السنوي "أجيال السياحة" الذي يهدف إلى تحفيز الطالبات والطلبة الإماراتيين وتشجيعهم على استكشاف الفرص المهنية الواعدة في قطاع السياحة والضيافة في الإمارة من خلال برنامج حافل بورش العمل والمحاضرات والرحلات الميدانية.

ويأتي ذلك على مدار أسبوعين في الفترة من 25 يوليو لغاية 5 أغسطس 2022، بما فيها تدريب عملي لمدة 5 أيام في إحدى المنشآت الفندقية المرموقة في أبوظبي.

ويمنح البرنامج 50 مشاركاً فرصة تطوير وصقل مهاراتهم المهنية والشخصية في مجالات العمل الجماعي والقيادة إلى جانب تسليط الضوء على أنشطة وعمليات ومكونات قطاع السياحة والضيافة، والمعالم والتجارب الترفيهية والثقافية الاستثنائية في الإمارة، وتحفيزهم لاستثمار فرص العمل في هذا القطاع لتحقيق طموحاتهم والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية.

ويتعرف المشاركون على المقومات التي تتمتع بها العاصمة كوجهة سياحية وثقافية رائدة، ومسؤوليات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في تحقيق أهداف الإمارة الاستراتيجية.

ويندرج برنامج "أجيال السياحة" ضمن مبادرات الدائرة الرامية إلى رفع نسبة التوطين في القطاع السياحي عن طريق تعزيز وعي الطالبات والطلبة الإماراتيين بدور قطاع السياحة والضيافة في دعم خطط التنمية والتنويع الاقتصادي، وإتاحة المجال أمامهم لتحسين قدراتهم واكتساب خبرات عملية في التعامل مع السياح والزوار، واستكشاف المسارات الوظيفية المحتملة في هذا القطاع.

ويقتصر التسجيل في البرنامج الصيفي المجاني على الطالبات والطلبة الإماراتيين فقط، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً.

وتتضمن شروط التسجيل إتقان اللغة الإنجليزية، وإمكانية التعامل مع السياح في بيئات متعددة الثقافات، والترحيب بالعمل في قطاع السياحة، بغض النظر عن التخصص الدراسي إضافة إلى إرفاق رسالة عدم ممانعة من ولي الأمر.

وسيجري اختيار قائمة مختصرة من المتقدمين لإجراء المقابلات النهائية لتحديد المشاركين في البرنامج.

يستمر استقبال طلبات التسجيل حتى يوم 5 يوليو 2022، ويمكن تقديم الطلبات، والحصول على المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني: https://tcaabudhabi.ae/en/what.we.do/tourismindustry.initiatives.emiratisation/tourism.youth.program.aspx.

