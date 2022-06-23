حبس سيدة لإدانتها بغسل المليارات من الدولارات

قضت محكمة دنماركية بحبس سيدة 49 عاماً لعدة أعوام لإدانتها بغسل المليارات من الدولارات.

وحكمت محكمة مدينة كوبنهاجن اليوم الخميس على السيدة، ليتوانية الجنسية، بالسجن أربعة أعوام وشهر لمحاولتها غسل 5ر29 مليار كرون (2ر4 مليار دولار).

وقالت ممثلة الادعاء المسؤولة ليست يورجنسون: «هذا أكبر مبلغ في قضية غسل أموال في الدنمارك».

وهذا الحكم يطلق عليه حكم إضافي، حيث إن السيدة تخضع لحكم بالسجن ثلاثة أعوام و11 شهراً في قضية غسل أموال أخرى تتعلق بما لا يقل عن 140 مليون كرون.

وبذلك يبلغ إجمالي الأحكام المفروضة عليها ثمانية أعوام.

وبالإضافة لذلك، سوف يتم ترحيلها بصورة نهائية من الدنمارك بعد انقضاء فترة العقوبة.