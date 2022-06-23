الزهرة والأخوات السبعة يجتمعون في سماء العالم العربي

شعبان بلال (القاهرة)

يقترن كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية مع الحشد النجمي بلايدس (الأخوات السبعة في برج الثور)، بداية من اليوم وحتى 25 يونيو الجاري، في ظاهرة فلكية بديعة تُزين سماء العالم العربي.

ويتراءى مشهد اقتران كوكب الزهرة مع الأخوات السبعة في الفترة من 23 -25 يونيو، في الثالثة صباحا تقريبا إلى أن يختفي في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

ونصح أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس محبي الفلك وعالم الفضاء بمتابعة هذه الظاهرة وتصويرها، مشيرا إلى أن مشاهدة الظواهر والأحداث الفلكية ممتعة بشرط خلو السماء من الأتربة.

والاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، أي أنه اقتراب ظاهري غير حقيقي، أما المسافة الحقيقة بين هذين الجرمين فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات، حسب الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك المصري.

وأوضح خبير الفلك المصري لـ "الاتحاد"، أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ويوم 26 يونيو الجاري، يتجاور القمر مع كوكب الزهرة والحشد النجمي بلايدس (الأخوات السبعة) في برج الثور، حيث يتراءى هذا المشهد في الثالثة صباحا تقريبا إلى أن يختفي في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.