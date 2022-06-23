منخفض جوي يضرب مصر

شعبان بلال (القاهرة)

يضرب منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصر، اليوم، ما يتسبب في في موجة شديدة الحرارة خاصة خلال فترات سطوع أشعة الشمس.

وحسب هيئة الأرصاد المصرية، يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، مع نشاط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. وبدأ أول أمس، بداية فصل الصيف فلكيا، حيث شهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل معلنا عن أول يوم في فصل الصيف الذي سوف يستمر لمدة ثلاث أشهر .

ويأتي هذا المنخفض، في ظل تواصل سيطرة الموجة الحارة على أوروبا، حيث وصلت درجة حرارة سطح الأرض هناك إلى ارتفاعات جنونية. كما سجلت الأقمار الصناعية والمحطات العائمة في البحر المتوسط ارتفاعات غير مسبوقة في درجة حرارة سطح البحر، وذلك بسبب الفترة الطويلة التي تعرضت لها دول غرب أوروبا خلال موجة حر قوية وغير مسبوقة لعقود عديدة في فرنسا و أسبانيا وألمانيا.