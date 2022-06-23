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"الثقافة والسياحة" تدشِّن "بطاقة صيف أبوظبي"
"الثقافة والسياحة" تدشِّن "بطاقة صيف أبوظبي"
23 يونيو 2022 14:46

أبوظبي (الاتحاد)
بعد إطلاقها بنجاح حملة أبوظبي الترويجية «صيفك معنا أحلى» في معرض سوق السفر العربي هذا العام، دشنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي «بطاقة صيف أبوظبي» على الموقع الإلكتروني «زوروا أبوظبي» summerpass.visitabudhabi.ae.
وتتيح البطاقة التي صممتها الدائرة لحامليها، فرصة زيارة أهم المعالم والتجارب السياحية التي تحظى بها العاصمة بأسعار مخفضة من خلال بطاقة حصرية واحدة لاستخدامها حتى 31 أغسطس 2022.
وتقدم أبوظبي خدمات الضيافة ذات المستوى العالمي ووجهات الترفيه العائلي والتجارب السياحية والمواقع الثقافية، وتجعلها في متناول المقيمين والزوار من خلال «بطاقة صيف أبوظبي»، التي تبلغ أسعارها 599 درهماً للكبار، و499 درهماً للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاماً، وهي مجانية للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات فأقل.
وتسمح البطاقة لحامليها الدخول إلى المدن الترفيهية العالمية الـ 3 في جزيرة ياس، «عالم فيراري أبوظبي» وتجربة الأفعوانية الأسرع في العالم، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» ولقاء الأبطال الخارقين المحبوبين، و«ياس ووتروورلد أبوظبي» والاستمتاع بأكثر من 40 جولة ولعبة ومنزلقة.
وتشمل البطاقة أيضاً زيارة مجانية لمدة يوم واحد إلى متحف اللوفر أبوظبي، وكذلك الدخول المجاني أو بسعر مخفض إلى 13 موقعاً ثقافياً في مدينة أبوظبي ومنطقة العين، بينها: قصر الحصن، بيت الحرفيين، قصر الوطن، متحف قصر العين، قلعة الجاهلي، وقصر المويجعي.
وتغطي البطاقة التنقل المجاني بين أرجاء المدينة بسهولة عبر حافلات أبوظبي وفي جزيرة ياس من خلال حافلات «ياس إكسبرس».
ويمكن للزوار الحصول على «بطاقة صيف أبوظبي» وتوفير ما يصل إلى 50% عند حجز إقامتهم في 40 فندقاً عالمي المستوى عبر الموقع الإلكتروني summerpass.visitabudhabi.ae، بينها: فندق «دبليو أبوظبي جزيرة ياس»، فندق «وارنر براذرز أبوظبي»، وفندق «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس».

 

أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
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