"تويتر" يغيّر جلده.. ويتيح النصوص الطويلة

تختبر منصة التدوين المصغر "تويتر" خدمة جديدة تتيح للمستخدمين كتابة نصوص طويلة تتناقض مع مبدأ "معقل المغردين"، الذي يقوم على الإيجاز الشديد.



وقال موقع "ذا فريج" الإخباري التقني إن موقع "تويتر" أكد في تغريدة بأحد حساباته الرسمية التقارير التي تحدثت عن هذه الخدمة. وكانت تقارير إخبارية تحدثت خلال الشهور الماضية عن عزم "تويتر" إطلاق هذه الخدمة. وتظهر الخاصية الجديدة وجود كلمة هي (write)، أي "أكتب" باللغة العربية في القائمة الموجودة على يسار الصفحة، وبعد النقر على هذه الكلمة تظهر صفحة بيضاء، يمكن للمستخدم أن يكتب عليها ما يدور في ذهنه، وبوسعه إضافة وسائط متعددة إليها مثل الصور وتعديل شكلها. وفي النهاية، يمكن نشر الملاحظة على شكل رابط يظهر على الخط الزمني للمستخدمين. وبحسب "تويتر"، فإن الخدمة الجديدة متاحة لمجموعة مختارة من المستخدمين في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغانا، وبوسع الأشخاص في غالبية الدول قراءة هذه الملاحظات. وكان ما يميز "تويتر" عن بقية المنافسين في عالم شبكات التواصل، وخاصة "فيسبوك"، هو الاختصار في النصوص والصور والفيديوهات، فهناك سقف محدود. ولسنوات كان سقف التغريدة 140 حرفا، قبل أن يرتفع السقف إلى 280 حرفا في عام 2017، كما أن الفيديو لغالبية المستخدمين محدود بسقف دقيقتين و20 ثانية. وكانت الفكرة من وراء المساحة المحدودة في "تويتر" هو رفع نسبة تفاعل الجمهور مع التغريدات.

المصدر: وكالات