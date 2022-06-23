مجمع المتاحف في «سوق المرفأ» يعرض قطعاً أثرية

أطلق «سوق المرفأ»، السوق الجديد على الواجهة البحرية في جزر ديرة بدبي، «مجمع المتاحف». ويضم 50 معرضاً تتضمن أثمن التحف واللوحات المرسومة يدوياً في البلاد والأدوات الطبية والإلكترونية، بالإضافة إلى متحف يلقي الضوء على المشغولات النسائية وسواها الكثير، في خطوة تهدف إلى السفر عبر الزمن والتعرّف على التاريخ الأثري لدولة الإمارات.
يضم «مجمع المتاحف» Museum Hub، تحفاً وأدوات كانت تُستخدم في العلاجات الطبية، تُقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون درهم، وجُمعت يدوياً، يعود تاريخها إلى ما بين 40 و200 سنة أو أكثر. وهي متاحة لمشاهدتها وشرائها، ما يشكل فرصة نادرة أمام جيل الشباب والسياح لإلقاء نظرة عن قرب على نمط الحياة في مرحلة ما قبل الألفية والتراث الفريد من نوعه لدولة الإمارات.
ويهدف هذا المركز إلى تعزيز المجموعة من خلال إطلاق 50 معرضاً متخصصاً إضافياً بحلول شهر سبتمبر المقبل، على أن يستضيف 50 عملاً مماثلاً كل 6 أشهر بعد ذلك.
وتتنوع هذه المجموعات الفريدة من نوعها ما بين بورتريهات مرسومة يدوياً لقادة دولة الإمارات والمتحف الطبي المتميز محلياً وعالمياً، والذي يحتوي على الطوابع الطبية المختومة من مكاتب البريد في مختلف دول العالم، وأيضاً قطع أثرية أصلية ومجوهرات وأجهزة اتصالات وكتب وأثاث وألعاب وخناجر فريدة وأدوات يدوية الصنع، وآلات موسيقية، وأدوات الصيد، وعملات معدنية وسواها الكثير.
وتضم هذه المجموعات علب لؤلؤ نادرة يعود تاريخها إلى 100 عام، بالإضافة إلى صناديق المندوس بكافة الأنواع والأحجام التي مرّ عليها أكثر من 50 عاماً.
وقال معاذ عبدالقادر الريس، مدير عام في «سوق المرفأ»: نحن متحمّسون لإتاحة الفرصة أمام المقيمين والزوار لمشاهدة مجموعات متعددة تلقي الضوء على المراحل التاريخية التي مرّت بها بلادنا، وذلك تحت سقف واحد. ونتطلع إلى الترحيب بالزوار لكي يخوضوا تجربة متميّزة وفريدة من نوعها.
وقال ناصر سليمان، مؤسس «مجمع المتاحف»: بدأت بجمع هذه المجموعة المختارة من القطع الأثرية والتحف منذ أكثر من 25 عاماً بهدف تثقيف وإلهام السياح والمغتربين والأجيال الشابة للتعرف على تراث بلادنا، وإلقاء الضوء على المراحل التاريخية التي مرّت بها البلاد والتطورات التي شهدتها على مدار السنوات الخمسين الماضية. وسوف يتمكن هواة جمع التحف أيضاً من الوصول إلى مجموعة نادرة لم تتم الاستفادة منها من قبل.
وهنا يستطيع الزوار إشباع حواسهم من خلال معرض الروائح العطرية أو التلذّذ بتناول أشهى المأكولات والحلويات والمخبوزات، وارتشاف مجموعة متنوعة ونادرة من الشاي والقهوة.