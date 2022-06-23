وفاة العالم إيف كوبان مكتشف الشهيرة "لوسي"

توفي عن عمر يناهز 87 عاماً عالم الأحافير الفرنسي، على ما أعلنت أوديل جاكوب، ناشرة مؤلفات الراحل الذي اكتشف متحجرات أسلاف الإنسان ومنها مستحاثة القرد الجنوبي (أسترالوبيثكس) الشهيرة لوسي. وكتبت أوديل جاكوب في تغريدة على موقع تويتر "لقد رحل إيف كوبان هذا الصباح. حزني كبير جداً"، واصفة إياه بأنه "عالِم كبير جداً". وأضافت الناشرة "أفقد الصديق الذي عهد إلي بكل أعماله. فرنسا تفقد أحد رجالها العظماء".

وأوضحت دار النشر لوكالة فرانس برس أن العالِم المولود في 9 أغسطس 1934 في فان (غرب فرنسا) توفي إثر صراع طويل مع المرض. وكانت للراحل، وهو ابن عالم فيزياء نووية، شهرة عالمية واسعة، وكان أستاذاً فخرياً في "كوليج دو فرانس" وعضواً في "أكاديمية العلوم" الفرنسية، وواظب طوال حياته على سرد الملحمة البشرية "بموهبة قاصّ وكاتب"، على ما لاحظت أوديل جاكوب. وكان "صياد المتحجرات" هذا يعتبر نفسه أحد "آباء" لوسي مع العالمين موريس طيب ودونالد جوهانسون، إذ اكتشف الفريق عام 1974 في منخفض عفر في إثيوبيا المستحاثة الأكثر اكتمالاً على الإطلاق لأسلاف البشر، وهي لأسترالوبيثكس يعود إلى 3,2 ملايين عام. وشارك إيف كوبان في المجموع في اكتشاف ستة من أشباه البشر أو الرئيسيات البشرية الكبيرة.

المصدر: آ ف ب