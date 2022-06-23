«أبوظبي للإعلام» تعيِّن STARZPLAY ممثلاً حصرياً لمبيعات الإعلانات والخدمات التجارية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن تعيين STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، لإدارة مبيعات الإعلانات والخدمات التجارية حصرياً لكافة منصات أبوظبي للإعلام.

وبموجب هذه الشراكة طويلة الأمد، ستعمل STARZPLAY، بدعم من مساهميها في E-Vision، على إدارة الصفقات التجارية والإعلانية للمنصات الإعلامية كافة التابعة لـ «أبوظبي للإعلام» في المجال الترفيهي، بما فيها القنوات التلفزيونية، والإذاعة والنشر والمنصات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وخارجها. وتدعم هذه الشراكة تطبيق أعلى معايير المرونة والشفافية التي تلتزم بها «أبوظبي للإعلام» في إدارة مبيعات الإعلانات.

وقال عبد الرحيم النعيمي، مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة: «تعزز هذه الاتفاقية مكانة «أبوظبي للإعلام» والخدمات التجارية والإعلانية المميزة التي تقدمها للمعلنين الحاليين، وتوسع نطاق وصولها إلى شريحة جديدة من الشركاء التجاريين وتوجد فرصاً إعلانية جديدة بما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للشركة».

وأضاف النعيمي: «تُعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة تسهم في ترسيخ مكانتنا الرائدة في إنتاج وعرض محتوى رقمي متميز ومبتكر يلبي تطلعات الجمهور واهتماماته. ونحن على ثقة بأن التزامنا المتواصل بتوفير المحتوى الترفيهي والتفاعلي عبر منصاتنا، سيوفر للعلامات التجارية والمُعلنين فرصاً متميزة للوصول إلى قاعدة أوسع من الجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا».

وقال داني بيتس، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والمؤسس الشريك في STARZPLAY: «حرصنا في STARZPLAY منذ انطلاق عملياتنا على إبرام علاقة طويلة الأمد مع «أبوظبي للإعلام»، لتأتي هذه الاتفاقية الجديدة لترسخ متانة الشراكة التي تجمعنا، ولتمثل دلالة على الثقة العالية التي تضعها بنا «أبوظبي للإعلام»، ونحن على ثقة بأن الخطوة الجديدة ستحقق نجاحاً لافتاً. كما نؤمن بأن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز ريادتنا، ومواصلة تزويد شركائنا بحلول متطورة بالتعاون مع مساهمينا في E-Vision. وبينما يستمر السوق في التطور، فإننا وكشركة رائدة في القطاع، عازمون على مواصلة دعم الابتكار لتطوير قدراتنا وإمكانياتنا لمواكبة التوجهات المتغيرة. فإضافة قسم مبيعات الإعلانات إلى محفظة عملياتنا يُعتبر قراراً استراتيجياً على المدى البعيد، ونتطلع إلى استكشاف الفرص الوفيرة في هذا المجال».

وفي أعقاب هذه الشراكة، أعلنت STARZPLAY عن استحداث قسم لمبيعات الإعلانات وتخصيص فريق عمل برئاسة حمد مالك، بهدف الاستفادة من الإمكانيات الكاملة لفرص النمو لهذه الشراكة.

وتستهدف STARZPLAY توسيع شبكة مبيعاتها لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي بهدف الاستفادة من الفرص التي يوفرها قطاع الإعلانات في المنطقة. وتنسجم هذه الشراكة مع توجهات «أبوظبي للإعلام» الاستراتيجية التي بدأتها عام 2020، والهادفة إلى إنتاج محتوى رقمي متميز يلبي اهتمامات الجمهور وتعزيز قائمة شراكاتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وتمكين المواهب الوطنية.