بيع قصر مهرجانات «كان» بصيغة «ان إف تي»

نيس (أ ف ب)

حققت عشرة مواقع شهيرة في مدينة كان جنوب فرنسا، بينها قصر المهرجانات، أكثر من 348 ألف دولار، إثر بيعها على شكل منتجات «ان إف تي»، خلال مزاد في مقر إقامة قادة السفن بالمدينة. وبعد سماح القانون الفرنسي منذ مارس الماضي بعرض «سلع غير ملموسة» للبيع، طُرحت في المزاد عشرة مواقع لها دلالة رمزية في المدينة التي اشتهرت بفضل مهرجانها السينمائي، منها جادة لاكروازيت الممتدة على الواجهة البحرية، وقصر المهرجانات، والميناء القديم، وحي لو سوكيه. واستقطب قصر المهرجانات أعلى عرض بقيمة 68 ألف دولار، بينما بلغ سعر الكروازيت 62 ألف دولار.