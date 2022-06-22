مستقبل الطيران في معرض بـ«برلين»

برلين (أ ف ب)

افتتح المستشار الألماني أولاف شولتز معرض «الهواء والفضاء الدولي» في منطقة شوينفيلد بالقرب من برلين، شرق ألمانيا.

وخلال تفقده أجنحة المعرض، تبادل المستشار الألماني أولاف شولتز الحديث مع طلاب من الجامعات الألمانية، حاملاً نموذجاً لطائرة «إيرباص زيرو» تعمل بمحرك H2، وتعرف على رؤاهم المستقبلية وتصوراتهم لشكل القطاع خلال السنوات المقبلة.

ويركز المعرض الذي يستمر حتى 26 يونيو الحالي، وفقاً لمنظميه، على مستقبل الطيران، ويناقش المشاركون في ورش متخصصة موضوعات رئيسة، مثل التقنيات الجديدة المستخدمة في القطاع وسبل تحقيق الاستدامة.