رفع الحد الأقصى لسرعة السيارات ذاتية القيادة

وافقت لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على توصية برفع الحد الأقصى لسرعة السيارات ذاتية القيادة في مواقف معينة، من 60 إلى 130 كيلومتراً في الساعة.

ووافق خبراء دوليون لدى المنتدى الدولي لتنسيق اللوائح الخاصة بالمركبات على التوصيات التي طرحتها مجموعة عمل في وقت سابق الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن تصبح اللوائح سارية المفعول في شهر يناير المقبل، حسبما قالت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشؤون أوروبا التي ذكرت أن الاتحاد الأوروبي يتولى عملية التطبيق.

يبلغ عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية حول العالم أكثر من 50 دولة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي الـ27.





المصدر: د ب أ