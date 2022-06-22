الخميس 23 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
المريض النفسي.. كيف تكتشفه الأسرة وتتعامل معه؟
تعبيرية
22 يونيو 2022 21:27

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

«منعزل في غرفته، ينغمس في مواقع التواصل الاجتماعي، منفصل عن الأسرة والناس والمجتمع، أو يكتب نفس الكلام الذي يشعر فيه بحزن شديد على صفحته بالمواقع»، هكذا تبدو أعراض المريض النفسي في الدراما أو الأعمال المكتوبة، إلا أن طريقة التعرف على ما إذا كان الشخص يعاني مرضاً نفسياً من عدمه لا تزال غير محسومة حتى هذه اللحظة.
وحسب الدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي الذي قال لـ«الاتحاد»، إن الفرق بين الشعور بالحزن والتشخيص بالاكتئاب كبير، فالحزن والفرح مشاعر لحظية تنتهي بانتهاء الموقف أو مع تذكره على سبيل المثال، إلا أن الاكتئاب شعور بالحزن الدائم دون أن تفصله أي مشاعر بهجة لمدة أسبوعين على الأقل، ويصاحب ذلك اضطراب في وظائف الجسم.
وأضاف استشاري الطب النفسي، أن المشاعر الطبيعية متفاوتة نتيجة المواقف العامة التي نتعرض لها، وهي ما تجعلنا نحزن أو نفرح لكن في كل الأحوال تذهب وتتغير بتغير المواقف ونوعيتها، وأحياناً يرتبط المرض النفسي باضطراب في الوظائف، منها قلة النوم أو عدم التركيز أو اضطراب في الشخصية.
وأشار الدكتور عبد الوهاب إلى أنه على الأهل دور كبير في التعرف على هذه الأعراض عند أبنائهم حتى لا يتعرضوا للضياع، فالمرض النفسي مثل كل الأمراض الأخرى تزداد آلامه في حال عدم العلاج، ما يؤثر على وظائف الجسم والتي تشهد اضطراباً واضحاً بسبب تفاعلات كيميائية..
وأكد ممتاز أنه لا يجب التخوف من الأمراض النفسية بأي حال من الأحوال، وفي حال التعرف على الإصابة يجب اللجوء للطبيب، ومثل أي مرض ينتهي بالعلاج ويعود الشخص طبيعياً.

 

الصحة النفسية
مجلس التمريض الدولي
آخر الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر دعوة لتوسيع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري
عربي ودولي
كيم جونج أون يرأس اجتماعاً عسكرياً وسط مخاوف من تجربة نووية
اليوم 09:12
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
دنيا
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
اليوم 08:31
ألمانيا توصي بإعطاء تطعيم جدري القرود
عربي ودولي
أميركا توسع اختبارات جدري القرود مع زيادة الحالات
اليوم 08:15
ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً
عربي ودولي
مصابون في عملية طعن بأوكلاند
اليوم 07:39
مقتل 6 في تحطم هليكوبتر بولاية وست فرجينيا الأميركية
عربي ودولي
مقتل 6 في تحطم هليكوبتر بولاية وست فرجينيا الأميركية
اليوم 07:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©