المريض النفسي.. كيف تكتشفه الأسرة وتتعامل معه؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

«منعزل في غرفته، ينغمس في مواقع التواصل الاجتماعي، منفصل عن الأسرة والناس والمجتمع، أو يكتب نفس الكلام الذي يشعر فيه بحزن شديد على صفحته بالمواقع»، هكذا تبدو أعراض المريض النفسي في الدراما أو الأعمال المكتوبة، إلا أن طريقة التعرف على ما إذا كان الشخص يعاني مرضاً نفسياً من عدمه لا تزال غير محسومة حتى هذه اللحظة.

وحسب الدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي الذي قال لـ«الاتحاد»، إن الفرق بين الشعور بالحزن والتشخيص بالاكتئاب كبير، فالحزن والفرح مشاعر لحظية تنتهي بانتهاء الموقف أو مع تذكره على سبيل المثال، إلا أن الاكتئاب شعور بالحزن الدائم دون أن تفصله أي مشاعر بهجة لمدة أسبوعين على الأقل، ويصاحب ذلك اضطراب في وظائف الجسم.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن المشاعر الطبيعية متفاوتة نتيجة المواقف العامة التي نتعرض لها، وهي ما تجعلنا نحزن أو نفرح لكن في كل الأحوال تذهب وتتغير بتغير المواقف ونوعيتها، وأحياناً يرتبط المرض النفسي باضطراب في الوظائف، منها قلة النوم أو عدم التركيز أو اضطراب في الشخصية.

وأشار الدكتور عبد الوهاب إلى أنه على الأهل دور كبير في التعرف على هذه الأعراض عند أبنائهم حتى لا يتعرضوا للضياع، فالمرض النفسي مثل كل الأمراض الأخرى تزداد آلامه في حال عدم العلاج، ما يؤثر على وظائف الجسم والتي تشهد اضطراباً واضحاً بسبب تفاعلات كيميائية..

وأكد ممتاز أنه لا يجب التخوف من الأمراض النفسية بأي حال من الأحوال، وفي حال التعرف على الإصابة يجب اللجوء للطبيب، ومثل أي مرض ينتهي بالعلاج ويعود الشخص طبيعياً.