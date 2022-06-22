أسبوع الموضة العربي للرجال ينطلق 28 يونيو

دبي (الاتحاد) ينظم مجلس الأزياء العربي، بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، النسخة الرابعة لفعاليات أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال الجاهزة، الحدث الوحيد من نوعه على مستوى آسيا والشرق الأوسط، وذلك في الفترة من 28 حتى 30 يونيو الجاري، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للصناعات الإبداعية. ويصادف انعقاد الحدث الذكرى الـ 20 لانطلاقة أسبوع الموضة العربي لأول مرة عام 2015، حيث قدم الحدث منذ انطلاقته أعمالاً ومجموعات لمئات من المصممين المبدعين المعروفين، وذلك من أكثر من 50 دولة من المنطقة، بينها الإمارات والسعودية ولبنان وليبيا والعراق والأردن وتونس والجزائر ومصر وفلسطين، وذلك ضمن 4 فعاليات موزعة على مدار العام. ويعقد أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال في يناير ويونيو، أما أسبوع الموضة العربي لأزياء السيدات، فيقام في مارس وأكتوبر من كل عام. ويشهد الحدث اتساع نطاق الشراكات الاستراتيجية لتشمل شركات عالميّة مثل ميتا ومايكروسوفت وجودادي.ويأتي انعقاد النسخة المقبلة من الحدث في ظل توقعات إيجابية بنمو القيمة السّوقيّة لصناعة أزياء الرجال عالمياً من 533.3 مليار دولار أميركي (1.9 تريليون درهم إماراتي) عام 2021 حتى 746.9 مليار دولار أميركي (2.7 تريليون درهم إماراتي)، بحلول عام 2027 أي ما يوازي معدل بنسبة 5.92% على مدى السنوات المقبلة، وذلك وفقاً لتقرير من قبل شركة إيمارك جروب. وسيقدم الحدث أجندة غنية بعروض الأزياء وأحدث صيحات الموضة لأزياء الرجال الجاهزة لربيع وصيف 2023 وستتضمن مواضيع الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا بتوقيع مصممي أزياء عالميين مثل Valette Studio وLazoschmidl وArturo Obegero مقدمة بالتعاون مع اتحاد الهوت كوتور والموضة، الهيئة التي نسقت أسبوع الموضة في باريس.
وقالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: نفتخر بشراكتنا المثمرة مع مجلس الأزياء العربي، والتي تمكنا من خلالها من تنظيم نسخ مميزة لأسبوع الموضة العربي التي لطالما لقيت إقبالاً ومتابعة عالمية من قبل الجمهور والمختصين في هذا القطاع. وأضافت: نسعى في حيّ دبي للتصميم على تشجيع المواهب والمبدعين التي تذخر بها دول المنطقة، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال داعمة تسهم في التعريف بهم وتعزز من إمكانية وصولهم لأسواق الموضة العالمية، كما نعمل باستمرار على توفير المنصات الملهمة مثل أسبوع الموضة العربي، التي تنسجم مع جهودنا الرامية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة الاقتصاد الابداعي لإمارة دبي والارتقاء بمنظومة الإبداع والابتكار. يعد تمكين المواهب والمبدعين أولوية لدى مجلس الأزياء العربي، حيث تسهم الشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم في إيجاد منصة مثالية للمصممين الناشئين والمشهورين من أنحاء العالم. وعلى صعيد تنمية الأعمال، فإن الحدث من شأنه تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار في صناعة الموضة والأزياء من قبل كبرى العلامات التجارية وتمكين شركات الأزياء المحلية من تصدير منتجاتها لدول العالم، ما يضمن استدامة ونمو القطاع عالمياً. ونجح أسبوع الموضة العربي في جذب مزيج متنوع من الأسماء والمواهب المحلية والإقليمية للمشاركة في العروض، وشهدت نسخ الفعالية على مدار السنوات السبع الماضية مشاركة مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية. ويواصل مجلس الأزياء العربي مساعيه بتمكين المهارات الشابة في المنطقة العربيّة، ودعم المواهب التي باتت جزءاً لا يتجزأ من عالم الموضة، وإبراز دورها في إحداث تحولات تقود هذه الصناعة عالمياً.
وقال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: يتشارك مجلس الأزياء العربي وحي دبي للتصميم الرؤية المتمثلة في المساهمة بترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لشتى مجالات الإبداع، ولهذا نسعى من خلال أسبوع الموضة العربي الذي يعد ملتقى إبداعياً للمصممين الإقليميين والعالميين إلى تسليط الضوء على أبرز التوجهات في ميادين الموضة ولاسيما المتعلقة باستخدام التكنولوجيا والاستدامة. وحرص على توفير المنصات التي تعزز من فرص التعاون بين العلامات التجارية المرموقة في هذا المجال.وأضاف: تتيح شراكاتنا مع نظرائنا مثل اتحاد الأزياء الراقية والهيئة الفرنسية المنظمة لأسبوع الموضة في باريس استضافة عروض حصرية ضمن الأجندة الرسمية لأسبوع الموضة في باريس، مما يتيح للمصممين العرب فرصة كبيرة للظهور والتواصل مع المشترين ووسائل الإعلام من مختلف دول العالم. يعد حي دبي للتصميم أحد مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم التي ساهمت لأكثر من عقدين في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.