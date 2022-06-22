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«الشارقة للتراث» ينظم أمسية شعرية وموسيقية في «البيت الغربي»
جانب من الأمسية
22 يونيو 2022 16:59

تكريساً لأهمية الشعر ودوره الفاعل في الثقافة العربية، نظم معهد الشارقة للتراث أمسية شعرية وموسيقية في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي» في قلب الشارقة. شاركت فيها الشاعرتان أمل السهلاوي ومهرة الياسي والفنان أزهر كبة، رئيس قسم التراث الفني في المعهد. 

وقدمت الشاعرتان عدة قصائد في حب الوطن، وفي مختلف المجالات الإنسانية والفلسفية والاجتماعية، كما قدم الفنان أزهر كبة، معزوفات على آلة السنطور التراثية العراقية أطربت الحضور.

قال الفنان أزهر كبة، عازف آلة السنطور التراثية العراقية: سعدنا بهذه الأمسية الثقافية التي امتزج فيها الشعر والموسيقى، حيث نعمل على تفعيل المخزون الثقافي وإظهار مكانة الأدب والشعر. وقدمنا وصلات عزف على آلة السنطور التراثية العراقية.
وأضاف أزهر كبة: طرب الجمهور في «البيت الغربي» مع معزوفة وتقاسيم الأغنية العراقية الشهيرة، فوق النخل، التي قدمتها على آلة السنطور، وأغنية ناظم الغزالي، «طالعة من بيت أبوها». وآلة السنطور هي أصلاً من وادي الرافدين، ومنها انتقلت إلى مختلف أنحاء العالم، وحملت أسماء مختلفة.
وألقت الشاعرة مهرة الياسي، مجموعة قصائد وطنية، وقصيدة بعنوان الشارقة عاصمة الثقافة، وقصيدة في حب سلطان، وقصيدة الحلم الجميل التي تناقش موضوعات اجتماعية، وختمت بقصائد غزلية.
وبدورها، قالت الشاعرة أمل السهلاوي: الشعر قوة تعبيرية عظيمة، وهو أجمل طريقة للتعبير عن الذات، لذلك سعدنا باستضافة كريمة من معهد الشارقة للتراث. وأتيحت لنا فرصة مناسبة للتواصل مع جمهور الشعر والموسيقى في «البيت الغربي»، بتقديم مجموعة من القصائد الوطنية وكذلك قصائد فلسفية وإنسانية. وقد حظينا بتفاعل الجمهور وحضوره الجميل، كونَ أن الأمسية تنوع فيها الشعر بين الفصيح والعامي.
وشارك مركز الحرف الإماراتية التابع لمعهد الشارقة للتراث، في الأمسية الشعرية والموسيقية، حيث تم عرض منتجات متنوعة والمشغولات اليدوية كاللعب والدمى، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا التذكارية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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