هذه الأسباب تهدد مدينة أثرية بالاختفاء

على بعد حوالي 40 كيلومترًا جنوب شرق كابول، تقع مدينة ميس أيناك البوذية الكبيرة الأثرية الغارقة بين قمم صخرية والمُهدّدة بالاختفاء كليًا، إذ تخطط مجموعة شركات صينية لاستغلال منجم نحاس فيها يعتبر من الأكبر في العالم.

ومدينة ميس أيناك، الواقعة في مقاطعة لوغار، كانت منسيّة طيلة عقود قبل أن يكتشفها مصادفة عالم جيولوجي فرنسي في مطلع ستينيات القرن الماضي. وتمّت مقارنتها ببومبيي الإيطالية وماتشو بيتشو البيروفية لحجمها وأهميتها التاريخية.

وتقع آثار هذه المدينة التي تمتد على مساحة ألف هكتار على جبل مرتفع تشهد جوانبه البنية على وجود النحاس.

في العام 2007، وقّعت الشركة الصينية العملاقة للتعدين «ميتلاروجيكال غروب كوربوريشن» Metallurgical Group Corporation التي تترأس ائتلافًا عامًا - حمل اسم MJAM لاحقًا - عقدًا بقيمة ثلاثة مليارات دولارات لاستغلال النحاس على مدى 30 عامًا.

وأثارت المخاوف من اختفاء مدينة كانت تُعتبر من أبرز المراكز التجارية وأكثرها ازدهارًا على طريق الحرير، تعبئة دولية.

واضطر تحالف MJAM إلى السماح بعمليات تفتيش في الموقع وبتأخير فتح المنجم على اثر ذلك.

وبعد 15 عامًا من توقيع العقد، لم يتمّ إنشاء منجم بعد، بسبب التأخير الناجم عن غياب الأمن والخلافات بين بكين وكابول بشأن البنود المالية في العقد.

لكن المشروع عاد إلى سلّم أولويات الطرفين بعد انتهاء الحرب في أفغانستان واستيلاء حركة طالبان على السلطة في كابول في منتصف أغسطس الماضي واضطرارها للبحث عن مصادر جديدة للتمويل للتعويض عن المساعدات المالية الدولية المجمّدة.

ويقول عالم الآثار باستيان فاروتسيكوس العامل لدى شركة «ايكونيم» Iconem الفرنسية الناشئة المتخصصة في رقمنة مواقع التراث الثقافي المهددة بالانقراض بتقنيات ثلاثية الأبعاد، في حديث مع وكالة «فرانس برس»، إنه رغم أعمال النهب التي طالت ميس أيناك في مطلع القرن، تبقى «واحدة من أجمل المواقع البوذية» و«أجمل المواقع الأثرية» في العالم.

وكانت ميس أيناك الواقعة عند التقاء الثقافتين الهلينية والهندية، مدينة مترامية الأطراف منظمة حول استخراج النحاس والاتجار به، وهو نشاط يعتقد أن الرهبان البوذيين شاركوا فيه.

وتعود الاكتشافات إلى الحقبة الممتدة من القرن الثاني حتى القرن التاسع بعد الميلاد، لكن قد تكون المدينة شهدت نشاطاً في فترة زمنية أبكر بعد؛ إذ عُثر فيها على فخار من العصر البرونزي (3300-1200 قبل الميلاد)؛ أي قبل نشأة البوذية في القرن السادس أو الخامس قبل الميلاد.

- «أكبر مشاريع علم الآثار في العالم»

واكتشف علماء الآثار أديرة بوذية وستوبا (نصب ديني بوذي) وحصوناً ومباني إدارية ومساكن، بالإضافة إلى مئات التماثيل واللوحات الجدارية والخزفيات والعملات والمخطوطات.ويلفت فاروتسيكوس إلى أن هذا المشروع كان من «أكبر مشاريع علم الآثار في العالم» في مطلع 2010.

ومنح ائتلاف MJAM ثلاث سنوات لعلماء الآثار، الذين ركزوا على المنطقة المهددة بشكل مباشر من المنجم، لإجراء عمليات الحفر في كامل الموقع، فيما كان الأمر يلزم عدة عقود ليحصل.

لكن تمّ تمديد المهلة؛ إذ منع الوضع الأمني الصينيين من بناء المنشآت المخطط لها. اكتُشفت آلاف القطع، منها ما نُقل إلى متحف كابول ومنها ما تم حفظه في أماكن قريبة من ميس أيناك.