«العين الشبابي» يطلق برنامج مقيض الصقور

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز العين الشبابي التابع لنادي تراث الإمارات، أمس، برنامج مقيض الطيور لطلابه المنتسبين، ويستمر حتى 10 يوليو المقبل في منطقة سيح صبرة بمدينة العين.

ويقدم البرنامج معلومات عن الصقور وتربيتها، وعن الاستعدادات لفترة المقيض أو ما يسمى بـ «الربط»، والتي تمتد لأكثر من 7 أشهر، وهي الفترة التي يقوم خلالها الصقر باستبدال ريشه القديم لينمو محله ريش جديد. ويحتاج الصقر في هذه الفترة إلى عناية خاصة وعوامل مهمة تتعلق بجودة وصحة الغذاء وحمايته من الأمراض، كما يحتاج إلى أجواء خاصة يجب أن تتوفر في غرف المقيض.

وقال خليفة بطي الشامسي مدير مركز العين: إن رياضة الصيد بالصقور هي إحدى ركائز التراث الإماراتي الذي ورثناه عن الآباء والأجداد، وتُعتبر من أهم الرياضات التقليدية في الدولة. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوعي بقيمة الصقارة، ونشر أخلاقيات رياضة الصيد بالصقور والتعريف بصفات الصقور وعاداتها وأطوار حياتها وأنواعها، وغرس المبادئ والممارسات الصحيحة لهذا الإرث في الناشئين.

وأشار الشامسي إلى أن البرنامج ينفذه عدد من المدربين المتخصصين في هذا المجال لتعليم الطلاب كيفية رعاية الصقور ومبادئ ممارسة الصقارة والأدوات التي تحتاجها الصقور والصقارين.