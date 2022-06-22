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دواء يجدد خلايا الأنسولين قد يحدث ثورة في علاج السكري
دواء يجدد خلايا الأنسولين قد يحدث ثورة في علاج السكري
22 يونيو 2022 15:19

يمكن علاج مرض السكري عن طريق إصلاح أو استبدال خلايا الجسم التي تنتج الأنسولين بشكل طبيعي، وهو ما يسعى إليه الباحثون حول العالم.. وقد توصل باحثون سويديون في معهد كارولينسكا، إلى تحديد جزيء يساعد على تحفيز نمو خلايا جديدة منتجة للأنسولين.

 

علاج جديد لمرضى السكري يعتمد على استبدال خلايا الجسم


واكتشف الباحثون، آلية عمل القسم الجديد في البنكرياس، مما يبشر بإمكانية التوصل إلى علاجات جديدة محتملة لمرض السكري، تعتمد على فحص جزيء صغير ربما يساعد في تجديد خلايا بيتا، وفقا لما نشر في صحيفة Nature Chemical Biology .

وتم التعرف على الجزيء، المعروف باسم CID661578، في سياق جهد بحثي سابق، ولكن كيف يعمل بالضبط وإلى أي مدى ظل مجهولًا؛ حيث قام الباحثون بفحص التفاعلات الجزيئية في خلايا بيتا، واكتشفوا أنها ترتبط ببروتين يسمى MNK2.

وتضمنت الإنجازات البحثية السابقة إنشاء خلايا بيتا اصطناعية يمكنها تعويض النقص بسبب ضمور الخلايا الطبيعية، أو استخدام الخلايا الجذعية لزراعة خلايا بيتا جديدة. 

كما تبين أنه عند السماح لبروتينين آخرين بالتفاعل على مستويات أعلى، فإنه يؤدي في النهاية إلى زيادة تجديد خلايا بيتا.

وقام الباحثون بإجراء تجارب تحفيز تفاعل الجزيء في أسماك الزرد وحيوانات المختبر، وتوصلوا إلى أنه يخفض مستويات السكر في الدم عند مقارنته بمجموعة تحكم، ويؤدي إلى تكوين خلايا بيتا جديدة.

المصدر: وكالات
السكري
مرض السكري
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