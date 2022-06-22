تطبيق إلكتروني للوقاية من سرطان الجلد

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) أطلقت منظمة الصحة العالمية تطبيقا إلكترونيا جديدا على الهواتف المحمولة للتوعية بأخطار سرطانات الجلد المختلفة عن طريق توفير معلومات عن مستويات الأشعة فوق البنفسجية. ووفرت المنظمة التطبيق SunSmart Global UV على كافة متاجر التطبيقات المختلفة مجانا للجمهور، بهدف تسليط الضوء على الفترات الزمنية التي يجب عدم التعرض فيها لأشعة الشمس، ومساعدة الناس حول العالم على معرفة متى يجب استخدام وسائل الحماية منها. كما يهدف التطبيق إلى زيادة الوعي والمساعدة في الحد من الإصابة بسرطان الجلد، ويدعم تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حول ضمان حياة صحية ورفاهية في جميع أنحاء العالم بحلول العام 2030. ويجمع التطبيق بين الخبرة في مجالات الأرصاد الجوية والبيئية والصحية، للمساعدة في حماية الأشخاص من أشعة الشمس سواء في العمل أو في أوقات فراغهم. ويعمل التطبيق من خلال خيارات مخصصة تمكن المستخدمين من اتخاذ إجراءات سريعة للحماية من التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية كمسبب رئيس لسرطان الجلد والأمراض الأخرى المرتبطة به مثل تليف العين. ويكون الحد الأقصى لمؤشر الأشعة فوق البنفسجية وقت الظهيرة عندما تكون الشمس في أعلى درجاتها في السماء، ويوصى باستخدام الحماية منها عندما يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية 3 أو أعلى. ويتم الإبلاغ عن مؤشر الأشعة فوق البنفسجية على مقياس من 1 (أو منخفض) إلى 11 وما فوق (أو شديد)، وكلما زادت قيمة المؤشر، يعتبر الضرر الناتج تراكمياً، ويمكن أن تكون الأشعة ضارة عند التعرض لها لفترات طويلة، حتى عند المستويات المنخفضة.