«سلامتهم أولاً».. حملة تضمن أمان الطفل

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن إطلاق حملة توعوية شاملة تحت شعار «سلامتهم أولاً»، تضم مجموعة واسعة من الحملات الفرعية والأنشطة التوعوية المتخصصة التي تنفذها على مدار العام. وتندرج ضمنها مختلف جهود الإدارة لتوعية العائلات والأطفال ومختلف أفراد المجتمع بتدابير السلامة التي يجب اتخاذها، للحماية من مختلف المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في المواسم المختلفة من السنة.

وبينت «سلامة الطفل» أن الحملة تأتي لتؤكد أن حماية الأطفال عملية متواصلة وليست موسمية. وتهدف إلى ترسيخ واستدامة التواصل مع العائلات وفئات المجتمع المختلفة، لضمان مستوى عال من حماية سلامة الأطفال جسدياً ونفسياً وعاطفياً، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركاء سلامة الطفل، ومن بينهم دائرة الخدمات الاجتماعية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، الدفاع المدني الشارقة وهيئة الوقاية والسلامة.

وتنطلق الحملة بمرحلتها الأولى خلال فصل الصيف، وتركز على رفع الوعي بالممارسات التي تكفل الوصول إلى أعلى مستوى لحماية ووقاية الأطفال من الحوادث الأكثر شيوعاً خلال فترة الصيف، مثل الغرق والاختناق وابتلاع الأدوية وسواها من المخاطر التي تهدد سلامة الأطفال وتستوجب التوعية.

وتستهدف الأنشطة التوعوية لإدارة سلامة الطفل خلال الصيف التركيز على توعية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، ورواد الشواطئ العامة والمستشفيات والصيدليات وعدد من الفنادق بإمارة الشارقة، من خلال توزيع «الدليل الصيفي للسباحة»، «دليل المربية المنزلية»، منشورات الرقابة الدوائية، وبث فقرات إذاعية توعوية وفيديوهات إرشادية.

وقالت هنادي اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل: نطلق هذا العام حملة شاملة تمثل مظلة لمجموعة من الحملات النوعية التي ستنفذها الإدارة، لتغطي عبرها التوعية من الجوانب التي تعزز لدى المجتمع سبل الوقاية من مختلف المخاطر التي تهدد سلامة الطفل. ويظل وعي الوالدين ويقظتهم هو الأساس الذي نضمن من خلاله حماية سلامة الأطفال دائماً، لذلك نحث أولياء الأمور في كافة حملات التوعية على انتهاج المزيد من الحرص واتباع الإجراءات الآمنة لحماية أطفالهم. ونتطلع إلى تفاعل المجتمع مع مراحل الحملة وأن نلمس المزيد من التقيد بقواعد سلامة الأطفال في كل المواسم والفصول.

وأضافت: في كل موسم ينضم أولياء أمور وأطفال جدد إلى المستهدفين من برامج وأنشطة إدارة سلامة الطفل، وهدفنا أن نبقى على اتصال مستمر مع المجتمع لنحافظ على سلامة أطفالنا، وأقصر الطرق لحمايتهم تبدأ بيقظة الأهل وعدم إهمال الأطفال والانتباه إلى مدى التقيد بإجراءات السلامة التي تحفظ الصغار وتساعد على وقايتهم من مختلف الحوادث.

وستغطي بقية مراحل الحملة خلال العام الجاري مجالات التوعية بحماية الأطفال وإجراءات السلامة المختلفة، لتقدم للمجتمع الإرشادات الوقائية التي تكفل توفير نسبة أعلى من حماية سلامة الأطفال داخل وخارج المنزل وفي بيئة اللعب والتخييم وأماكن التنزه، والتوعية بأهم إجراءات سلامة الأطفال على متن المركبات، إلى جانب ورش عمل حول الوقاية من سلوك التنمر وكيفية حماية الخصوصية وتجنب التعرض للإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.