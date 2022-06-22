جدارية لفتاة المنصورة لتخليد ذكراها

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أثرٌ باقٍ لفتاة واقعة جامعة المنصورة نيرة عبد القادرة، قرر زملاؤها في الجامعة أن يخلدوه بشكل دائم عن طريق عمل جدارية على أسوار الجامعة، إلى جوارها باقة من الورود التي تهدف لتعزيتهم في زميلتهم.

الجدارية التي لقيت إعجاب مواقع التواصل الاجتماعي بخلفية سمراء، فيما تم رسم «نيرة» مرتدية الأبيض لون فستان العرس، فيما يظهر أمامها الورود من كل جانب في مشهد نال استحسان كثيرين، ليعقب المشهد الدامي الذي تسبب في فزع وحزن شديد على مدار الـ24 ساعة الماضية، عقب طعنها من أحد الأشخاص في نفس المنطقة.

وانتهت حياة نيرة عبد القادر الطالبة الجامعية المصرية، طعناً من أحد الشبان الراغبين في الزواج منها، والذي أقدم على فعلته بعد رفضها وأسرتها ارتباطه بها دون توضيح أسباب أخرى، ليتم القبض عليه على الفور.

وقالت النيابة العامة المصرية إنه يجري التحقيق في الواقعة التي بدأت ببلاغ عن طريق انتشار فيديو ذبح على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت مناظرة المتهم وشهود العيان على الواقعة المروعة، مع التأكيد على ضرورة عدم نشر صور وفيديوهات من الواقعة بسبب وقعها النفسي.