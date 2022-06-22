«إضاءات نفسية».. طاقة إيجابية ضد الضغوطات

الشارقة (الاتحاد)

يحفل علم الصحة النفسية بكنوز يمكن أن تغير مجرى حياة الكثير من الأشخاص نحو الأفضل، وتحدث نقلة إيجابية في حياتهم الأسرية والعلمية والمهنية، ولاسيما في ظل الضغوط الحياتية التي تحفل بها محطات الإنسان منذ طفولته في الأسرة والمدرسة، مروراً بالمسؤوليات التي يتولاها في كل مرحلة من مراحله العمرية.

برنامج «إضاءات نفسية» الذي يعرض عبر أثير إذاعة الشارقة، ويقدمه الخبير النفسي محمد أحمد، يقدم نصائح وومضات في مجال علم الصحة النفسية، تنمي في الإنسان ثقته بنفسه، وتمنحه جرعات من الطاقة والإصرار لإدراك النجاح وتحقيق الريادة في كل مجالات الحياة ومحطاتها.

ويتناول البرنامج أهم المشكلات النفسية والأسرية والمجتمعية والوظيفية برؤية نفسية، ويعطي أفضل الحلول بطريقة علمية وخطوات ملموسة تثقف المجتمع وتنشر الوعي والإدراك في كيفية التعامل مع النفس ومع الآخرين، للوصول إلى علاقات اجتماعية تسودها المودة والإيجابية.وخلال ساعة من الزمن، يغوص برنامج «إضاءات نفسية» في أعماق النفس الإنسانية ليسبر أغوارها، ويساعد المستمعين على اتخاذ الإجراءات والخطى الصحيحة التي تكفل تحسين ظروف العيش، والتفاعل مع جماليات البيئة المحيطة. مهما كانت التحديات صعبة أمامهم، وهو يؤكد أن الحياة ليست مفروشة بالورود، ولكن نظرتنا إليها هي التي تحدد شعورنا وأحاسيسنا تجاه كل لحظة من لحظات الحياة.

يبث برنامج «إضاءات نفسية» كل اثنين من الساعة 9:00 لغاية الساعة 10:00 مساءً، ويعاد الثلاثاء من الساعة 9:30 لغاية الساعة 10:30 صباحاً.