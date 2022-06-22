توقف القطارات في بريطانيا مع إضراب عاملي السكك الحديدية

يعاني ركاب القطارات في المملكة المتحدة من مزيد من الاضطراب بسبب إضراب فيما يتم استئناف المحادثات في محاولة لحل الخلاف المرير بشأن الوظائف والأجور وأوضاع العمل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن تشغيل القطارات بدأ متأخرا عن المعتاد، اليوم الأربعاء، حيث أن القطارات تأخرت في مغادرة المحطات بسبب مشاركة عمال الإشارات وطاقم غرفة التحكم الذين عادة ما يعملون في مناوبات بعد منتصف الليل في إضراب أمس الثلاثاء.

ولن يتم تشغيل سوى 60 % من القطارات على مدار اليوم بشكل عام وسوف يقوم بعض المشغلين بإنهاء الخدمات في وقت مبكر عن المعتاد مساء اليوم قبل إضراب يوم غد الخميس.

ومن المقرر تنظيم الإضراب الثالث للأسبوع يوم السبت.

ويشارك نحو 40 ألف عضو من النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل (أر إم تي) في شبكة القطارات و13 شركة مشغلة للقطارات في الإضراب.

كما أضرب أعضاء النقابة في مترو أنفاق لندن أمس الثلاثاء.

تسبب الإضراب في حالة من الفوضى في التنقلات عبر بريطانيا حيث استغرقت الرحلات فترة أطول وازدحمت الطرق حيث لجأ الناس إلى السيارات أو الحافلات للذهاب للعمل.

ومن المقرر أن تجتمع نقابة "أر إم تي" مع شبكة السكك الحديدية وشركات القطارات اليوم في محاولة أخرى لكسر الجمود.