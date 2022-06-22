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«تنظيم الإعلام» يرأس وفد الدولة في «مهرجان الخليج» بالبحرين
«تنظيم الإعلام» يرأس وفد الدولة في «مهرجان الخليج» بالبحرين
22 يونيو 2022 14:18

أبوظبي (وام) يترأس مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب وفد مؤسسات الإذاعة والتلفزيون في الدولة، المشاركة بفعاليات الدورة الـ15 لمهرجان الخليج، الذي ينظمه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وتستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري.

ويضم الوفد مسؤولين وإداريين من تلفزيون وإذاعة أبوظبي، وتلفزيون وإذاعة دبي، وتلفزيون وإذاعة الشارقة، وإذاعة رأس الخيمة، وشبكة الإذاعة العربية الذين سيشاركون بأكثر من 30 عملاً إلى جانب حضور مجموعة من الندوات، وورش العمل والتواجد في سوق يضم أجنحة عرض متميزة للإنتاج الإعلامي. وينظّم المهرجان هذا العام 11 مسابقة لمختلف المسلسلات والبرامج الإذاعية للدول الأعضاء في مجلس التعاون إضافة إلى 10 مسابقات أخرى للمسلسلات والأفلام والبرامج التلفزيونية، كما تنظّم 9 مسابقات للمسلسلات، والأفلام، والبرامج التلفزيونية، و4 أخرى للمسلسلات، والبرامج الإذاعية لمحطات القطاع الخاص، وعدة مسابقات في مجال الإعلام الرقمي، والأفلام القصيرة للطلبة والهواة.

وأكد رئيس الوفد سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب، أن أهمية مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون تكمن في كونه ملتقى خليجياً يحتفي بالإبداع في مجال الإعلام بجانب دوره المهم في توحيد الرؤى الإعلامية على مستوى منطقة الخليج العربي، ودعم التميز في مجال الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى تكريم الطاقات الشبابية المبدعة في هذا المجال.

وأضاف: شارك مكتب تنظيم الإعلام ضمن اللجنة الدائمة للمهرجان في عدد من الاجتماعات التنسيقية للإعداد لهذا المهرجان الخليجي، وتم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع المؤسسات الإعلامية في الدولة لبحث أهمية المشاركة في مختلف المسابقات من خلال برامج وإنتاج يجسدان المستوى المتقدم الذي وصل إليه الإعلام في دولة الإمارات.

وقال: من المهمّ أن يكرّم الحدث هذا العام عدداً من رواد الإعلام السابقين الذين بذلوا على امتداد سنوات طويلة مختلف الجهود للارتقاء بالواقع الإعلامي المحلي والخليجي. وتنافس خلال فعاليات المهرجان شركة أبوظبي للإعلام ومؤسسة دبي للإعلام وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في مختلف المسابقات الإذاعية والتلفزيونية، فيما يشارك عدد من طلبة الجامعات بالدولة في مسابقات الإعلام الرقمي والأفلام القصيرة.
    

وزارة الثقافة والشباب
البحرين
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