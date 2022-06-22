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"تليجرام" يطلق مزايا جديدة "مدفوعة"
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22 يونيو 2022 14:22

أطلق تطبيق التراسل الفوري، تليجرام إصداراً جديداً يتضمن العديد من المزايا الحصرية، مقابل اشتراك شهري يتراوح بين 4.99 دولاراً و6 دولارات.
 
وقال التطبيق إن إصداره المدفوع، والذي يحمل اسم "تليغرام بريميوم"، سيقدم مزايا مختلفة، مثل تحميل الملفات حتى 4 غيغابايت، إلى جانب معدل أسرع في تحميل الملفات، وإتاحة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية، وعشرات الملصقات الحصرية، وصور متحركة للملف الشخصي.

وسيتميز حساب المستخدم المشترك في الخدمة المدفوعة بعلامة نجمة زرقاء، لتمييزه عن بقية المستخدمين.

سيحظى المشتركون بتجربة خالية تماما من أي رسائل إعلانية مدفوعة، كالتي تظهر لمستخدمي الخدمة المجانية داخل المحادثات الجماعية العامة. 

 

سيتمتع المشتركون في الخدمة المدفوعة بإمكانية إرسال بيانات تصل مساحتها إلى 4 غيغابايت، بما يكفي لإرسال مقطع فيديو مدته 4 ساعات بجودة "1080p"، أو مقطع صوتي مدته 18 يوما بجودة عالية.

وسيصبح بإمكان المستخدم الاشتراك في 1000 قناة ومجموعة محادثة، وتثبيت 10 محادثات في واجهة التطبيق، إلى جانب حجز 10 أسماء لروابط عامة على الخدمة، إضافة إلى تخزين 400 صورة متحركة "GIF"، وكل ذلك يمثل ضعف المسموح به على الخدمة المجانية.


كذلك سيحصل المشتركون في الخدمة المدفوعة على إمكانية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، بحيث يسهل عليهم معرفة محتوى الرسائل الصوتية دون الحاجة للاستماع إليها، ويمكن للمستخدم وضع صورة شخصية متحركة لحسابه، كي يتمكن الآخرون من مشاهدة الحركة سواء في قائمة المحادثات أو داخلها.

وإلى جانب الخدمة المدفوعة، قدم "تليغرام" مزايا جديدة لمستخدمي خدمته المجانية، مثل تسهيل الدخول على المجموعات العامة، وتمكين الشخصيات العامة والمؤسسات من توثيق قنواتهم ومجموعات الدردشة الجماعية الخاصة بهم، وتوفير إمكانية إنشاء حسابات روبوتية لتقديم خدمات جديدة، مثل إمكانية استقبال المدفوعات المالية الإلكترونية وتقديم اختبارات للمستخدمين، لتحل بالكامل محل مواقع الويب.


كما بات بإمكان المستخدم التحكم في التخزين التلقائي للفيديوهات والصور المستقبلة على "أندرويد"، سواء من المحادثات الفردية أو الجماعية أو القنوات العام، وعلى "آي أو إس" بات بإمكان المستخدم مشاركة أي فيديو أو صورة من داخل أي تطبيق مباشرة إلى "تليغرام"، دون الحاجة إلى تحميل الملف أولا على الهاتف، ما يوفر الوقت والمساحة التخزينية للهاتف.

وطوّر "تليغرام" أيضا طريقة استعراض المحادثات في القائمة الرئيسية للتطبيق، فعندما يتم الضغط باستمرار على صورة محادثة ما، يمكن للمستخدم تصفح الرسائل داخل المحادثة دون الحاجة إلى فتحها.


   


المصدر: وكالات
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