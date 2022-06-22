«عِش بصحة مع نخيل».. مبادرة للرجال

دبي (الاتحاد)

انطلقت مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» الجديدة والتي تم إنشاؤها لمجتمعات «نخيل» السكنية من قبل إيرينا شارما، الناشطة في مجال الصحة والعافية، يوم أمس الثلاثاء 21 يونيو، في «جزر جميرا».

واستضافت أولى الفعاليات، الدكتور الضيف من النمسا، هارالد ستوسير، مؤسس Modern Mayr Medicine، والذي سلط الضوء على زيادة الوعي بأساليب نمط الحياة المتعددة التي قد تساعد في تحسين صحة الرجل، وذلك بالتزامن مع يونيو، الشهر العالمي لصحة الرجال.

وتُعتبر الفعالية الافتتاحية جزءاً من سلسلة الفعاليات التعليمية الصحية المقرر عقدها كل شهر في مجتمعات «نخيل» السكنية. وستشهد فعاليات مبادرة «عِش بصحة مع نخيل»، مجموعة من الحوارات حول الصحة مع الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين في مجال الرعاية الصحية.

وقامت إيرينا شارما مع الدكتور هارالد ستوسير بمشاركة معرفتهما وخبرتهما حول التأثير العميق الذي يمكن أن تحدثه التغذية والحركة والنوم وتقليل الإجهاد، على صحة الصغار والرجال، إلى جانب بعض الممارسات التكاملية والعملية والوقائية. كما أتيحت الفرصة للضيوف لطرح الأسئلة.

وقال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى «نخيل»: تهدف مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» إلى جمع المجتمعات معاً ومنحها إمكانية الوصول إلى المعلومات القائمة على الأدلة، لدعم صحتها وعافيتها. وتعتبر «عِش بصحة مع نخيل» واحدة من مبادرات تعزيز جودة الحياة للمقيمين في مجتمعاتنا السكنية والسكان بدبي.

وقالت إيرينا شارما التي أنشأت مبادرة «عِش بصحة مع نخيل»: لقد لاقت الفعالية الأولى من سلسلة الفعاليات التعليمية الصحية في مجتمعات «نخيل» السكنية، إقبالاً ملحوظاً. يسعدنا أن نكون قادرين على تمكين المجتمعات بالمعرفة حول الممارسات الصحية لحياة أفضل

ومن منطلق زيادة الوعي، قام الضيوف بدعم مبادرة الشهر العالمي لصحة الرجال من خلال ارتداء شعار وشريط بلون أزرق من صنع «جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم». وحظي بعض الضيوف بالفوز بهدايا قيمة مقدمة من الدكتورة باربرا ستورم. ومن المقرر عقد الفعالية الصحية المقبلة بتاريخ 26 يوليو، حيث ستركز إيرينا شارما والدكتور نصر الجعفري، اختصاصي الطب الوظيفي، على أهمية صحة الأمعاء.