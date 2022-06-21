«ستار أف أم».. محتوى متنوِّع لصيف 2022

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

باقة مختارة ومتنوعة من البرامج والفقرات الترفيهية والثقافية والاجتماعية أعلنت بثها إذاعة وتطبيق «ستار أف أم»، إحدى محطات شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لـ «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن دورتها البرامجية الجديدة لصيف 2022، وتقدمها مجموعة من أبرز المذيعين.

وستبث إذاعة «ستار أف أم» في دورتها الصيفية في شهري يوليو وأغسطس على أثير محطتها وتطبيقها الإلكتروني Star FM، والذي يتيح للمستخدمين متابعة برامجهم المفضلة عبر خاصية البث المباشر، بما ينسجم مع توجيهات «أبوظبي للإعلام» الرامية إلى إنتاج وتطوير وبث محتوى إعلامي هادف، يُرضي أذواق شريحة واسعة من الجمهور المحلي والعربي.

ستارز@ فايف

وتحدث المذيعون عن فقراتهم الجديدة، حيث عبرت أريام عن سعادتها لتقديمها برنامج «ستارز@ فايف» مع أحمد الشوم، حيث تعاونا سوياً لتقديم فقرة «ترند»، وفقرات فنية وترفيهية وتفاعلية واجتماعية مع أبرز نجوم العالم العربي ووجوه إعلامية وأدبية وثقافية.

وأوضح الشوم أن البرنامج الذي يُذاع على الهواء مباشرة من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 05:00 - 07:00 مساء، يغطي مختلف الأحداث الوطنية، كما يُناقش قضايا الساعة التي تشغل الشارع والناس في المجتمع الإماراتي ضمن فقرة «ترند».

فقرات مشوقة

وأوضحت مروة معاذ، أنها تشرفت بإعداد وتقديم البرنامج الجديد «ساعة صيف»، حيث تقدم بشكل ترفيهي محبب على الهواء مباشرة من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 03:30 - 04:30 عصراً، فقرات «تحدّي اللهجات» و«فضفض» و«أنت وشطارتك» و«أغنية على كيفك»، بالإضافة إلى مسابقة أسبوعية بعنوان «عروستي».

انتعاش إذاعي

وأكد أحمد نصر أنه يعيش انتعاشة مع الدورة الصيفية لـ «ستار أف أم»، حيث يقدم برنامجين هادفين من إعداده، بروح شبابية جميلة، الأول لعشاق الموسيقى بعنوان «فنون أفتر نون»، يُذاع على الهواء مباشرة من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 01:00 - 02:30 ظهراً. وذكر أن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي الموسيقي والحفاظ على أصالة الفنون والأغاني التراثية والشعبية الإماراتية والخليجية والعربية. أما البرنامج الآخر، فيُبث يوم الجمعة، ويُذاع على الهواء مباشرة، بين الساعة 07:00 و8:00 مساء، وهو «الناس الطيبة»، برنامج اجتماعي تفاعلي يُسلّط الضوء على قيم التسامح والعطاء والمحبة، ويهدف إلى إنهاء الخلافات بين أفراد العائلة والأصدقاء.

برنامج شامل

ولمحبي السفر والرحلات في الصيف، تتعاون رانيا يونس وحسان الشيخ في برنامج «صباحو» الذي يُذاع على الهواء مباشرة من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 07:00 - 09:00 صباحاً، لاستعراض أبرز الأماكن والبلاد السياحية التي ستكون وجهة العديد من الأشخاص في رحلتهم الصيفية لهذا العام. وأكدت رانيا أن «صباحو» عبارة عن مجلة صباحية غنية بالعديد من الموضوعات والفقرات التي تشمل المرأة والطفل والصحة. وأوضح حسان أن البرنامج يتميز بعرض أهم الأخبار المحلية والعالمية، ويقدم مسابقات ترفيهية وكوميدية، ووصفات طبخ، ليكون برنامجاً شاملاً لمختلف فئات المجتمع.

فقرات متنوعة

تتضمن الدورة البرامجية الجديدة تشكيلة واسعة من الفقرات المرتبطة بالصحة والتعليم والثقافة والتراث وعالم التكنولوجيا والفن والسياحة والسفر، أبرزها: فقرة «صحتك بالصيف» من إعداد رانيا يوسف، وفقرة «نيو تيك» مع حسان الشيخ، وفقرة «عندنا يقولون» من إعداد وتقديم أريام، وفقرة من إعداد رانيا يونس «أكله فرش»، وفقرة «اسمع دي» الخاصة بالنوادر الفنية، وهي من إعداد وتقديم أحمد نصر، وفقرة حالة الطقس بعنوان «ويذر أبدايت» مع أريام، وفقرة «فلاشات كورونا» الخاصة بالمستجدات والتطورات التي تتعلق بـ«كورونا»، وفقرة «وين مصيّف» من إعداد رانيا يونس، وفقرة «ستار تينز» مع أريام عن كل ما هو مفيد وتعليمي للشباب في الصيف.