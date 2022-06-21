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«ذا بريدج» يحتفي باليوغا
أثناء جلسة اليوغا في مشروع القناة (من المصدر)
22 يونيو 2022 01:22

أبوظبي (الاتحاد) 

نظم مشروع القناة، الوجهة الفريدة على الواجهة المائية لإمارة أبوظبي، تجربة خاصة احتفالاً باليوم العالمي لليوغا، بالتعاون مع مركز «ذا بريدج لايفستايل هب»، أضخم نادٍ للياقة البدنية والصحة والعافية في أبوظبي.
واختبر المشاركون التقاليد الأصيلة لليوغا في بيئة جديدة وسط الأحياء البحرية.
ويهدف «ذا بريدج»، في مشروع القناة في أبوظبي، إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد من خلال تشجيعهم على اتباع منهجية متكاملة للصحة والعافية. ويضمّ المركز صالة رياضية وسبا ومطعماً وركن العصائر وركن التغذية ومتجراً خاصاً، مع إقامة مجموعة من النشاطات الخارجية والمساحات الثقافية والفنية وبرنامج مخصص للأنشطة التعليمية والمجتمعية. ويسعى «ذا بريدج»، منذ إطلاقه، إلى مواكبة مختلف احتياجات أنماط الحياة العصرية من خلال توفير برامج ومساحات للارتقاء بجميع الأنشطة الجسدية والفكرية.

اليوغا
يوم اليوغا العالمي
اليوم العالمي لليوغا
أبوظبي
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مشروع القناة
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