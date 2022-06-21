كمبودي يصطاد أكبر «سمكة مياه عذبة»

بنوم بنه (أ ف ب)

نجح كمبودي في اصطياد سمكة راي من نهر ميكونغ تزن 300 كيلوغرام، وقال علماء إنها أكبر سمكة مياه عذبة على الإطلاق يتم اصطيادها حتى اليوم.

وأعيد إطلاق سراح السمكة الأنثى التي يبلغ طولها أربعة أمتار بعد زرع جهاز إلكتروني داخل جسدها لمراقبة تحركاتها وسلوكها.

وأوضح العلماء أن السمكة التي أطلق عليها اسم «بورامي»، أي «البدر» بلغة الخمير، يفوق وزنها ضعف وزن غوريلا الأراضي المنخفضة من الحجم المتوسط.

وقال مسؤول محلي إن الحدث سيدعم الجهود المبذولة لفهم الألغاز التي تحيط بسمك الراي العملاق في المياه العذبة.