«نوري» يضع أقماراً اصطناعية في المدار

سيول (أ ف ب)

نجحت كوريا الجنوبية، أمس، في إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع ووضع حمولته بالمدار، في قفزة عملاقة سجّلتها على صعيد الاستكشاف الفضائي المتقدم.

وانطلق الصاروخ الكوري الجنوبي الذي يُسمّى بشكل غير رسمي «نوري»، من موقع غوهونغ، ونجحت المراحل الثلاث للإطلاق، ووصل الصاروخ إلى ارتفاع 700 كيلومتر مع انفصال الحمولة وهي أقمار اصطناعية جرى وضعها في المدار بسلاسة، وفق سيول.. وأعلن وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار لي جونغ هو نجاح المهمة، وقال إن البرنامج الفضائي لكوريا الجنوبية «حقّق قفزة عملاقة إلى الأمام».