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شرق الصين يغرق في «أمطار جبلية»
شرق الصين يغرق في «أمطار جبلية»
22 يونيو 2022 01:26

هطلت أمطار غزيرة على المناطق الشمالية الشرقية من مقاطعة جيانغشي شرقي الصين، وغمرت المياه شوارع ومرافق وسكك حديد منطقة شانغراو بالكامل.

وكانت السلطات الصينية أصدرت إنذاراً باللون الأحمر يحذر من السيول الجبلية المحتملة في أجزاء من البلاد.. كما صدر إنذار باللون البرتقالي لمقاطعة تشجيانغ.

ودعت السلطات الصينية إلى تعزيز المراقبة والتحذيرات من الفيضانات في الوقت الحقيقي والاستعداد للقيام بعمليات إجلاء.. ويشمل نظام الإنذار من الطقس السيئ بالصين 4 ألوان مختلفة، أخطرها الأحمر يليه البرتقالي ثم الأصفر والأزرق.

الصين
أمطار غزيرة
جيانغشي
الأمطار
هطول الأمطار
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