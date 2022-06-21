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بقايا صاروخ فضائي محترقة تضيء سماء إسبانيا
بقايا صاروخ فضائي محترقة تضيء سماء إسبانيا
21 يونيو 2022 22:08

خلفت بقايا صاروخ فضاء صيني خيوطاً طويلة مضيئة في سماء إسبانيا بعد منتصف ليلة الثلاثاء مع دخولها من جديد الغلاف الجوي، مما أثار ذهول وحيرة كثيرين ممن شاهدوها.

وقال ميجيل جيه. كروز، الذي صور مقطعا حصلت عليه «رويترز»، لعدة أجسام ساطعة تعبر السماء فوق إقليم غرناطة الجنوبي وتتضاعف مع احتراقها "أعتقد أنه كان أروع شيء رأيته في السماء على الإطلاق".

كان كروز قد شاهد إشعاراً بخصوص الحطام المتساقط من المرحلة العليا للصاروخ الصيني سي زد-2إف وذهب خصيصا لالتقاط صور من شرفة. وقال "لم يكن لدي آمال كبيرة، ولكني الليلة كنت محظوظاً".

وأثارت مقاطع مصورة مماثلة من مناطق أخرى على «تويتر» في بادئ الأمر تخمينات كثيرة من المستخدمين، بما في ذلك أنها شهب أو سفن لمخلوقات فضائية أو أقمار صناعية متساقطة، ولكن في النهاية أقنع تفسير الصاروخ المتشككين.

وحمل الصاروخ الذي تم إطلاقه في الخامس من يونيو مركبة أقلت ثلاثة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الصينية.

المصدر: وكالات
إسبانيا
الفضاء
الصين
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