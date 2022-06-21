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ماسك يكشف أسباب تعليق الاستحواذ على «تويتر»
ماسك
21 يونيو 2022 21:42

أكد الملياردير الشهير إيلون ماسك، الثلاثاء، أن خطوته للاستحواذ على تويتر تبقى معلقة بسبب ما قال إنها أسئلة «مهمة للغاية» حول عدد المستخدمين الوهميين على الشبكة الاجتماعية.
وأكد ماسك أن المسألة «حساسة... ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم حلها».
وأضاف الملياردير أن هذا يتضمن «إن كان عدد المستخدمين الوهميين والبريد العشوائي على النظام أقل من خمسة بالمائة وفقا لادعاءاتهم، وهو أمر لا أعتقد أنه يعكس تجربة غالبية الناس عند استخدام (تويتر)».
وأوضح «ما زلنا ننتظر قراراً بشأن هذه المسألة وهي مسألة هامة للغاية».
وذكر ماسك أيضاً أن هناك تساؤلات حول ديون «تويتر»، وإن كان حملة الأسهم سيقومون بالتصويت لصالح الصفقة، مؤكداً «أعتقد أن هذه الأمور الثلاثة التي يجب حلها» من أجل إنجاز الصفقة.
منذ الإعلان عن شرائه حصة كبيرة من أسهم الشركة في أوائل أبريل، بعث ماسك بإشارات متناقضة في شأن عملية الاستحواذ، إذ نشر تغريدات انتقادية في الغالب وتهجم أحياناً على المنصة التي يتابع حسابه عليها 98 مليون مستخدم.

 

المصدر: وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي
تويتر
مواقع التواصل
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