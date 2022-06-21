جلسة نقاشية تحتفي بيوم الأب

بمناسبة يوم الأب العالمي، نظم فندق فورم بدبي جلسة نقاشية تفاعلية بحضور عدد من كبار الشخصيات على وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة.
أدار الجلسة 3 متحدثين محمد يمان لبابيدي، أب ورجل أعمال ومهندس مدني ومدوّن يتخصص في مجال اللايفستايل والسفر، ووليد الرياشي، ممثل ومدوّن، وحسام النابلسي، المدوّن المتخصص في مجال اللايفستايل ومؤسس ورئيس تحرير مجلة دبي 24.
واستضاف الحدث مهند مجيد، المتحدث ومدرب الحياة المعتمد من قبل الـRSCI، وزبينا أحمد، المحرر الرقمي في مجلة جلف بزنيس.
تضمنت النقاط البارزة في الجلسة رحلة الأبوة المليئة بالعناء واللحظات البارزة، وركز المتحدثون على التغييرات والمسؤوليات التي تحدث بعد الانتقال إلى مرحلة الأبوة، وكيف أن تقاسم المسؤوليات يعتبر من الخطوات الأساسية في رحلة كل أب. وتضمنت الموضوعات الأخرى وجهات نظر مختلفة حول الأبوة الإيجابية وبعض الدروس القيمة التي تعلمها الضيوف من آبائهم وشملت التسامح والصبر والتفاؤل.
واختتم الجلسة محمد يمان لبابيدي بالقول: أجمل ما في الأبوة، رؤية طفلك في مراحل نموه. أنا أشعر بالسعادة عند النظر إلى ابني خلال مراحله العمرية، فإذا كنت تطمح لأن تكون أباً، عليك التحلي بالصبر والطيبة، والأهم أن تكون مستعداً لتكوين أسرة.